El gran avet col·locat a la plaça Venècia de Roma ha passat de ser considerat el gran símbol del Nadal de la capital italiana a ser el focus d'atenció per als ciutadans de Roma i també per usuaris de Twitter, que no han trigat a criticar de manera irònica l'estat de l'arbre, despoblat de fulles i de branques.

Fonts de l'Ajuntament romà van confirmar al diari 'Corriere della Sera' que l'avet "estava mort". En el moment de ser posat, les crítiques per l'alcaldessa de la ciutat, Virginia Raggi, no van deixar de parar. La polèmica sobre el Spelacchio (espellat en italià), com es coneix ara a l'arbre de Nadal de la ciutat romana, ha arribat fins a Rússia, on se li ha batejat com la "escombreta del vàter" de Roma .

l'ajuntament acusa el proveïdor d'avets de la localitat italiana de Val Di Fiemme de portar l'arbre en males condicions, encara que aquests s'escuden en què va arribar en perfecte estat. Un dels problemes que va poder haver tingut l'arbre, segons expliquen els proveïdors, és que les branques es van poder trencar durant el trasllat.

Queda en mans del consistori romà la decisió de deixar-ho a ulls dels ciutadans romans i dels turistes, o bé retirar-lo immediatament.