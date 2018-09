Estàs fart de la meitat dels grups de WhatsApp en els que t'han ficat sense preguntar? La meitat dels seus missatges, bromes innecessàries, rumors o fotografies saturen fins al punt que la majoria dels usuaris opten per silenciar el grup i ometre la seva existència.

Davant aquesta situació, la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), després de diverses denúncies i querelles, ha iniciat una sèrie de tràmits que restringeixin aquest tipus de pràctiques d'inclusió, establint en una resolució com infracció greu el afegir a un usuari a un grup de WhatsApp sense el seu consentiment.

Fins al moment han aparegut diversos casos curiosos que reflecteixen el risc que provoquen aquest tipus de cercles. Vícitma d'ells va ser el Ajuntament de Boecillo, Valladolid , on un regidor va incorporar a 255 veïns en grup d'informació veïnal amb el consentiment verbal de només 37 d'ells .

Això no vol dir que els grups de WhatsApp estiguin arribant al final, sinó que es < b> hauran de restringir a l'àmbit privat o domèstic i sempre s'haurà de comptar amb el consentiment de l'usuari agregat.

D'altra banda, diversos experts indiquen que l'aposta ha d'estar enfocada a les comunicacions oficials alternatives i no a aquest canal. Edelmiro Just, director de l'APP de comunicació TokApp , afirma que "no només les escoles o els ajuntaments, sinó qualsevol associació o institució ha de enviar els seus comunicats per un mitjà oficial i segur que guardi la privadesa dels usuaris , sinó com hem vist, corre un risc legal "

En definitiva, si et afegeixen sense el teu consentiment a un grup d'un servei de missatgeria, pot ser que aquell que ho va fer rebi una multa que abasti des dels 40.001 als 300.000 euros .