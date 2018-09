Fins fa molt poc els grups 'en massa' de WhatsApp es limitaven majoritàriament a ser un simple mal de cap. Participants que mai paraven d'enviar missatges, bromes innecessàries, rumors, fotografies … fins al punt que la majoria dels usuaris acabaven silenciant el grup encara a risc de perdre informació necessària i rellevant.

l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) acaba de posar la primera pedra per posar fi a molts d'aquests grups, establint en una resolució com a infracció greu la inclusió d'un usuari a un grup de WhatsApp sense el seu consentiment . Durant els últims temps han estat moltes les denúncies d'usuaris que s'han vist agregats a grups de col·legis, ajuntaments o associacions sense el seu consentiment.

Potser el cas més rellevant sigui el de l'Ajuntament de Boecillo a Valladolid, on un regidor va incorporar a 255 veïns en grup d'informació veïnal amb el consentiment verbal de només 37 d'ells. Llavors, ¿això és la fi dels grups de WhatsApp? No hi ha problemes legals d'aquest tipus quan es tracta d'un grup de WhatsApp privat o domèstic, però les institucions necessiten el consentiment exprés i específic. Per això, els experts indiquen que l'aposta de futur són les comunicacions oficials.

"No parlem només de l'ús fraudulent de dades, davant rumors o cadenes ens trobem totalment nus sobre la seva veracitat", explica Edelmiro Just, director adjunt de TokApp , una app especialitzada en la comunicació per a centres educatius i institucions. "No només les escoles o els ajuntaments, sinó qualsevol associació o institució d'enviar els seus comunicats per un mitjà oficial i segur que guardi la privadesa dels usuaris , sinó com hem vist, corre un risc legal", afirma .

Les multes previstes per a aquest tipus d'infraccions estan quantificades amb quantitats que van des dels 40.001 als 300.000 euros.

A més, des TokApp mantenen que amb l'arribada del nadal hem de prestar especial atenció als grups i els riscos de les cadenes falses. Si et s'agreguen sense el teu consentiment i al no utilitzar una app de missatgeria oficial, el més probable és que el missatge sobre el tancament del col·legi o la data de la cavalcada de Reis busqui crear confusió, sent totalment denunciable causa de l'exposició del teu número de telèfon.