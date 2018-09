La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha sol·licitat 119 anys de presó per a Luis Pineda , ex-president d'Ausbanc, declarada com a organització criminal. Pineda ha estat acusat per delictes de extorsió, estafa, blanqueig, organització criminal i delictes contra la Hisenda Pública pels quals haurà de pagar fins 10.600.000 euros de multa ??b>.

A més, el fiscal José Perals ha sol·licitat penes de presó per a altres deu dels divuit imputats pel cas Ausbanc. Entre elles es troben Miguel Bernad i Virgínia López Negrete, secretari i directora judicial del sindicat Mans Netes.

Ausbanc i mans Netes van treballar mà a mà des del 2012 -any de creació del sindicat, finançat per la primera empresa esmentada-, extorsionant i amenaçant a importants entitats financeres que eren portades a judici amb el sindicat com acusació popular.

Les dues entitats van estar relacionades amb la imputació de la infanta Cristina en el judici del cas Noos , on la pròpia López Negrete va exercir com a advocada de l'acusació.

Segons l'escrit del fiscal, Pineda "idear la creació d'una associació 'sense finalitat de lucre' -Manos netes- ia 'defensa dels consumidors', però amb la que en realitat tenia la intenció de aconseguir un enriquiment il·lícit personal, així com dels seus dirigents ".