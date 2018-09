El comitè de vaga d'Iberia Barcelona ha arribat a un acord amb la direcció de l'empresa que permet desconvocar les aturades parcials que estaven previstos per als dies 21, 22, 23 i 24 de desembre.

segons ha informat UGT Catalunya en un comunicat, durant el matí d'aquest dimecres el comitè de vaga presentarà la desconvocatòria de vaga, després d'arribar acords tant amb la direcció de 'handlig' com amb la direcció tècnica d'Iberia a Barcelona.

< p> el sindicat assenyala que si bé és cert que no s'ha cobert la totalitat de les demandes dels representants dels treballadors, "s'han aconseguit millores gràcies a la pressió exercida per la plantilla i el conflicte obert amb la convocatòria de vaga" .

UGT ha indicat que, des d'un primer moment, la plantilla va mostrar el seu interès per no perjudicar els usuaris, pel que considera positius tant l'acord com el compromís de les direccions de continuar les negociacions per evitar q ue l'aeroport de Barcelona torni a entrar en col·lapse durant els propers períodes de màxima afluència de passatgers.

Finalment, va afegir que els treballadors esperen el compliment de tots els acords signats, així com l'obertura d'un procés de negociació per millorar la situació actual del Prat i aconseguir un pla industrial fort per al hub d'IAG a Barcelona, ??centre d'un dels seus principals valors, la companyia Vueling.