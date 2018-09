El Nadal és una època de l'any increïblement emocionant, en què tota la família es reuneix, incloent a les nostres mascotes. També és una època de menjars abundants pel que és important mantenir feliços i sans als nostres amics de quatre potes.

Ja sigui el primer Nadal de la teva cadell o les cinquenes festes del teu gat, la Dra. Jennifer Adolphe, especialista en Nutrició Veterinària de Petcurean , companyia que es dedica a l'elaboració d'aliments nutritius de primera qualitat per a mascotes, comparteix alguns consells que poden ser útils als amos de les mascotes aquest Nadal.

Tot i que pot ser temptador compartir el menjar nadalenca amb les mascotes, és important comprovar abans que no sigui perjudicial per a la seva estómac. Per exemple, la xocolata, la ceba i l'alcohol no són gens bons per a les mascotes i cal evitar-los. També, és important mantenir-les allunyades d'ossos d'aus de corral o ossos cuits, ja que s'astellen fàcilment. En el seu lloc, per mantenir a les mascotes entretingudes durant les celebracions, millor omplir la seva joguina favorit amb pinso.

Agafar alguns quilets durant les festes de Nadal és molt habitual, però en el cas dels nostres amics canins i felins, no és recomanable ja que pot tenir greus conseqüències. Per això, cal procurar no donar-los massa llaminadures o almenys reduir les quantitats en ocasions especials. A més, els gossos (i alguns gats) poden ensumar les llaminadures que s'amaguen en els regals, així que és important mantenir qualsevol cosa comestible fora del seu abast.

De totes maneres, això no vol dir que les mascotes no poden gaudir d'un deliciós àpat festiu. Des Petcurean recomanen preparar menjar casolà utilitzant els següents opcions nutritives:

Aus de corral com pollastre o gall dindi : és important assegurar-se separar la porció de la mascota abans de cobrir-la amb aliments que no ha de menjar com mantega, ceba o formatge, i treure també la pell, ja que és alta en greix:

Salmó cuit : és una gran font de vitamina B12 (essencial per la formació de glòbuls vermells i la funció del sistema nerviós) i vitamina d (responsable de la formació d'ossos i articulacions).

Hortalisses cruixents : la pastanagues, els pèsols i el bròquil són plens de propietats beneficioses per a gossos i gats.

Ous remenats : aquests són un gran regal ocasional per a la mascota, ideal per al Nadal .

no obstant això, no és només el menjar el que pot causar problemes a la mascota. Els adorns com el oripell, el paper de regal, els lluentons i fins i tot certes flors poden provocar-molèsties si intenten menjar-los, així que cal mantenlos ben lluny d'ella. D'altra banda, els animals poden espantar una mica amb l'enrenou de les celebracions pel que és necessari que tingui temps per relaxar-se. De totes maneres, tenir a mà el número de servei d'urgències veterinàries sempre és convenient.

La Dra. Jennifer Adolphe afegeix: "En Petcurean ens encanta celebrar la Nadal amb les nostres mascotes. També sabem que els amos no poden resistir mimar i consentir als seus amics en aquesta temporada de l'any. Encara estem d'acord que no és una tasca fàcil, és important assegurar-se que les nostres bones intencions no provoquin una visita al veterinari inesperada. Tots els que formem part de Petcurean, us desitgem a vosaltres ia les vostres mascotes un bon Nadal! ".