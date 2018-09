La Guàrdia Civil, en coordinació amb Europol i amb la participació de diversos països d'Àfrica i Iberoamèrica, especialment Mèxic, ha procedit a la detenció, en el marc de l' 'operació Suzaku', de 29 persones en diferents llocs d'Espanya i en altres països pertanyents a una organització internacional dedicada al comerç il·legal d'aus.

Així mateix, els agents han confiscat més de 2.000 animals. Als detinguts se'ls imputen els suposats delictes de contraban, contra la fauna i maltractament animal, tot això sota estructura d'organització criminal.

Segons ha informat la Guàrdia Civil, l'organització comptava amb una xarxa d'operadors que transportaven aus de multitud d'espècies a Espanya des de diferents llocs d'Àfrica i Iberoamèrica. L'operació ha comptat amb la col·laboració d'autoritats policials i altres instàncies de 18 països.

Utilitzant diverses formes d'ocultació, introduïen a Espanya aus amb diferents graus de protecció, tant incloses en els apèndixs del Conveni CITES com emparades per les legislacions nacionals dels països d'origen. En el seu afany per ocultar als animals, molts d'ells morien en el recorregut, de vegades superant unes taxes de mortalitat del 50%.

CAPITOST

el cap de la trama era un ciutadà espanyol amb residència a Àlaba i que comptava amb antecedents penals, entre ells una condemna per fets similars. Havent actuat en el seu dia ell mateix com 'mula' o persona encarregada del trasllat d'animals, actualment dirigia l'organització, en la qual diverses persones viatjaven a diversos països per tal de tornar amb aus molt sol·licitades en mercats nacionals i europeus.

al seu torn, com a mitjà de pagament a la trama en els països d'origen s'exportaven de manera il·legal exemplars igualment extrets del medi natural i amb diferents graus de protecció a Espanya.

a vegades actuaven de manera independent, i en altres explicaven als països d'origen dels animals amb màfies associades que s'encarregaven de proporcionar els animals a les 'mules', concertant trobades a l'àrea de trànsit internacional d'un aeroport. En aquest punt, la 'mula' espanyola rebia una maleta amb els animals que l'organització local havia aconseguit introduir eludint els controls policials i duaners, prenent el seu vol amb destinació a Espanya, on tornaven a eludir els controls fronterers a la seva arribada. Per no ser descoberts utilitzaven diversos punts d'entrada d'aeroports a Espanya.

GRANS BENEFICIS

Segons la Guàrdia Civil, l'organització va poder haver obtingut en els últims anys beneficis per un import superior al mig milió d'euros, ja que obtenien quatre o cinc vegades el seu valor de compra, podent en alguns casos superar 60 vegades aquesta quantitat. En aquest cas estarien, per exemple, els tucans. En origen és possible adquirir-los a espoliadors locals per 50 euros l'exemplar, quan el seu valor més baix de venda a Europa ronda els 3.000 euros.

La 'operació Suzaku' ha estat desenvolupada per la Ucoma del Seprona de la Guàrdia Civil, amb el suport de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Zona del País Basc, les seccions del Seprona de les comandàncies de Madrid, Burgos i la Rioja i altres organismes.

Així mateix, indica la Guàrdia Civil, ha estat fonamental el suport prestat per Europol i Ameripol, que va coordinar les accions amb els diferents països d'Iberoamèrica, especialment amb Mèxic, arribant a desplaçar-se un investigador de la Procuradoria General de la República per integrar-se en l'operatiu final.

També ha estat rellevant l'aportació de l'Autoritat Administrativa CITES de Espanya (Direcció General de Política Comercial i Competitivitat) per a la identificació de les espècies, l'orientació pel que fa als aspectes tèc nics del control dels espècimens i la seva posterior allotjament en centres apropiats. També es va comptar amb suports puntuals de personal tècnic del Centre de Recuperació de la Diputació Foral d'Àlaba.

La instrucció judicial ha correspost al Jutjat número 27 de Madrid i ha dirigit les investigacions la Fiscalia de Medi Ambient de la audiència Provincial de Madrid.