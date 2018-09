El gall dindi, el marisc o el torró són els típics plats que desfilen per la taula durant qualsevol dinar o sopar de Nadal. Són sens dubte els grans protagonistes, però està clar que en tota bona trama també hi ha els personatges secundaris i, en aquest cas, un bon vi que acompanyi seria el complement perfecte per aconseguir l'Óscar com a millor amfitrió.

tot i que hi ha algunes normes, Luis Enciam, CEO de ' Turismodevino.com ', explica que "al final s'imposa el propi gust de la persona. No obstant això, més enllà d'aquest factor, hi ha certes característiques que s'han de tenir en compte a l'hora d'escollir el maridatge perfecte entre vi i aliment". Per això, proposa una sèrie de combinacions per aconseguir encertar i gaudir encara més del Nadal.

llombarda: La llombarda és un plat típicament nadalenc i un desafiament per a donar amb el vi que pugui anar bé amb el plat. Si bé hi ha formes diferents de preparar la llombarda, el vinagre sol ser un ingredient habitual, el que no facilita la tasca de trobar el company per al plat. Des Turismodevino.com suggereixen apostar per un vi blanc que no resulti molt afruitat. Un blanc de varietat Viura pot ser una molt bona opció.

Peix i marisc: Entre els peixos, aquests experts pensen en un peix tradicional per aquestes dates com el besuc o el rap. Tots dos peixos són grassos i que no van del tot bé amb vins blancs molt lleugers. "Millor pensar en un blanc amb cos, idealment criat sobre les seves pròpies lies i possiblement amb una curta criança en bóta de roure", mantenen des de la plataforma. Per la seva banda, el marisc o plats preparats amb base de mariscs són perfectes per maridar amb vins gallecs de Rias Baixas.

Be: En aquest cas, en Turismodevino .com es decanten per un vi negre amb bastant cos. Les opcions són moltes i depèn més del nostre gust. "Si ens agraden els vins molt rotunds un vi de Toro és una bona opció, encara que les opcions més 'tradicionals' són Riojas o vins de Ribera del Duero reserva", expliquen.

Pavo: Atès que la carn del gall dindi és seca, les receptes de gall dindi van acompanyades de diferents farcits que fan complicat donar recomanacions pensant en aquests. Hem de centrar-nos, per tant, en la carn del gall dindi, que no és carn blanca i no és potent. El major enemic d'aquestes carns si pensem en vi és el taní, molt present en els vins negres més potents. Un vi negre criança o un blanc de la varietat chardonnay són una bona opció per a plats de gall dindi.

Torró: Aquest menjar és un d'aquests plats tradicionals que ha evolucionat enormement i que en l'actualitat s'ofereix en multitud de diferents formats. Si pensem en un torró d'ametlla tradicional de Xixona té sentit que ens decantem per un vi dolç també d'Alacant com un moscatell o Fondellol, menys conegut i elaborat amb el raïm Monastrell.

< b> sorbet de llimona: Aquest és un cas molt senzill, ja que és per si mateix un perfecte exemple de maridatge entre el sorbet i un cava. "Important, això sí, que el cava estigui molt fred en preparar perquè no fongui la preparació", adverteixen.

El millor maridatge per a qualsevol dinar o sopar, especialment per Nadal, és la companyia. "El vi és sempre un bon catalitzador per a la conversa i per fer més agradable els sopars o dinars nadalenques", afirma Luis Enciam, CEO de la plataforma. Són també moment de regals, i una bona idea per acompanyar o maridar un vi de Nadal és oferir el regal d'una escapada a la zona de producció del vi que s'està prenent.