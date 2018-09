Comença la jornada de reflexió abans de les votacions del 21D.

El panorama, amb Oriol Junqueras, líder d'ERC, a la presó, i Carles Puigdemont (JuntsxCat), exiliat a Bèlgica, és, si més no, singular.

Puigdemont passarà un dia tranquil al país belga i, segons informa 'ABC', mantindrà diverses reunions de caràcter privat . Per la seva banda, el líder d'ERC i candidatha de complir 48 dies ingressat a la presó d'Estremera, on aprofitarà per llegir, reflexionar i resar, segons ha comunicat a diferents mitjans, via postal.

La candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, té planejat passar un dia en família, a la qual, segons les seves pròpies paraules, té “una mica abandonada” després de la campanya electoral.

Per la seva banda, Xavier Domènech (CatECP), fan absolut de la saga espacial, acudirà amb la seva família al cinema a veure l'últim episodi d'Star Wars: l'últim Jedi.

Iceta, líder del PSC, comprarà ulleres noves durant el matí i a la tarda, com Doménech, acudirà al cinema a veure l'últim Jedi amb un grup d'amics.

Xavier Albiol també acudirà al cinema, i, igual que Doménech i Iceta, té planejat veure la pel·lícula d'Star Wars. Anar acompanyat pels seus fills . «M'ho havien demanat i aprofitaré el dimecres, que és el dia de l'espectador i és més barat».

Finalment, Carles Riera, líder de la CUP-Crida Constituent, mantindrà diferents reunions amb integrants del seu partit.