Creix l'alarma al sector independentista davant el perill que en les eleccions d'aquest dijous, 21-D, el bloc sobiranista es pugui veure seriosament perjudicat per l'avanç d'altres formacions. Principalment els preocupa els bons pronòstics que les enquestes donen a la candidata de Ciutadans Inés Arrimadas García.

Per això des d'Esquerra (ERC) ja preparen tot tipus de "argúcies" per intentar aconseguir la victòria dels seus costi el que costi. Primer van anunciar que farien un recompte alternatiu a l'oficial per confirmar que no hi havia "tupinada" en les urnes, i ara alguns dels seus dirigents fan un pas més.

El partit comandat per Oriol Junqueras està donant als seus interventors una sèrie d'instruccions per a garantir la victòria del candidat republicà i evitar que Acostades pugui superar-lo. Per aquest motiu, Silvia Sendra, càrrec d'ERC al districte de Gràcia, hagi estat "caçat" donant una classe magistral a un grup dels interventors que aquest dijous estaran repartits pels col·legis electorals, segons informa 'El Mundo'.

"Legalment, no podeu fer res, però amb mà esquerra podeu fer tot. Podeu col·locar paperetes, podeu participar en el recompte … En teoria no podríeu participar, però el president de la taula pot ser el vostre veí o la fruitera. I si us oferiu … ", assegura.

" si veieu que el president de la taula no s'aclareix per fer el recompte, truqueu a vostre responsable i ell ja farà recomanacions perquè quadri. no us preocupeu. Hi ha coses que no us puc explicar ", continua.

" Si al costat de la papereta de Junqueras posa 'llibertat presos polítics 'cal defensar la validesa d'aquest vot. l'apoderat de Ciutadans defensarà que el vot és nul. Jo pensaré que és un cabró i diré:' el senyor Junqueras és a la presó i el votant manifesta que vol que surti, per tant és un vot vàlid ", insisteix.