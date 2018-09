El ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, es reunirà aquesta tarda amb els consellers del ram per analitzar el futur decret sobre les oposicions als cossos docents no universitaris en 2018, que rebutgen quatre dels cinc sindicats amb representació a la taula Sectorial (CCOO, UGT, CSIF I STES).

Aquest serà l'únic punt que es tractarà en la reunió de la Conferència Sectorial d'Educació, que es produeix en una setmana de protestes convocades per les quatre organitzacions sindicals. Només ANPE dóna suport a la norma.

Entre les principals crítiques dels sindicats al decret que prepara el Govern figuren el caràcter eliminatori de les proves que formen l'oposició i el major pes que es concedeix a la puntuació obtinguda en els exàmens, en detriment de l'experiència laboral.

El secretari general de la Federació d'Ensenyament de CCOO, Francisco García, va posar més en dubte que amb aquest decret s'aconsegueixi reduir al 8% la taxa d'interins (del 25% en l'actualitat) en tres anys, i va exigir un règim transitori especial per a ells.

També va recordar que durant aquests cinc anys les oposicions LOE "no han tingut caràcter eliminatori" i, malgrat el que diu el Ministeri, no hi va haver cap problema. Per això, ha rebutjat que la proposta sindical impliqui "inseguretat jurídica".

Finalment, ha recalcat que la seva proposta compta amb el suport de vuit comunitats autònomes i amb el suport del 80% dels representants a la Mesa Sectorial .