El Govern ha acordat aquest dimarts amb les patronals CEOE i Cepime i els sindicats CCOO i UGT la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) del 4% el 2018, fins als 736 euros mensuals, i situar-lo de forma progressiva en els 850 euros el 2020.

Així ho va anunciar la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, després de la reunió que va mantenir amb els responsables de CEOE i Cepime, Juan Rosell i Antonio Garamendi, i de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez.

Báñez ha explicat que aquesta pujada del 4% de l'SMI per 2018 proposada pel president del Govern, Mariano Rajoy, afectarà més de 530.000 treballadors. Tindrà un impacte de 33,2 milions d'euros per a les arques de la Seguretat Social, segons figura en la memòria que acompanya al projecte de reial decret publicat a la pàgina web del Ministeri per complir amb els tràmits d'informació pública

< p> La senda d'increment progressiu fins als 850 euros mensuals en 14 pagues en 2020 s'acordarà "en els pròxims dies". "Estem davant un acord de país, davant un acord de legislatura que afavoreixi aquesta recuperació integradora", va afirmar la ministra.

A més, ha subratllat que "volem enfortir aquesta recuperació amb ocupació i ocupació de major qualitat, que segueixin pujant els salaris a Espanya per fer compatible i equilibrada la recuperació amb molts llocs de treball en els propers anys i millors salaris pensant en les persones més vulnerables ".

PATRONAL i SINDICATS SATISFETS

Des de les organitzacions sindicals es van mostrar satisfets amb l'acord. El líder de CCOO ha afegit que els 850 euros el 2020 s'aproximen "amb tota seguretat" al 60% del salari mitjà de la Carta Social Europea.

"Ens sembla una bona notícia, una bona mesura per orientar una negociació col·lectiva que el 2010 i 2019 ha de comportar una recuperació salarial important ".

per la seva banda, el responsable d'UGT ha afegit que la valoració de l'acord és" positiva "pel fet que" siguem capaços de albirar un horitzó en el qual el SMI comenci a situar-se en l'entorn de les recomanacions de la Carta Social Europea ".

Álvarez ha apuntat que juntament amb la pujada del salari mínim d'un 8% el passat exercici, aquest acord suposa que el SMI s'elevi gairebé un 30% el 2020, el que "ens ajuda a situar-nos en molt bones condicions des de la perspectiva de la negociació col·lectiva".

Per la seva banda, el president de la CEOE va considerar que la pujada del 4% és "raonable" i l'acord és "oportú" però "afecta molt poca part de la negociac ió ". Rosell va assenyalar que l'increment de 2016 "no ha tingut conseqüències negatives" per a la creació d'ocupació.

TAULES DE DIÀLEG SOCIAL

D'altra banda, la ministra ha indicat que en la reunió s'ha fet balanç de l'últim trimestre del diàleg social. En aquest sentit, ha repassat que a la Mesa de qualitat en l'ocupació s'ha avançat amb les propostes d'ambdues parts amb l'objectiu d'afavorir l'estabilitat en l'ocupació, disminuir la temporalitat i incentivar la contractació indefinida.

en el cas de la Taula del pla de xoc per l'ocupació, Báñez ha apuntat que Govern i agents socials tenen fins a abril de 2018 per presentar un programa de xoc contra l'atur de llarga durada, que afavoreixi la cobertura d'aquest col·lectiu i en faciliti la tornada al mercat laboral.

Finalment, a la Taula de formació professional s'ha avançat en aquest trimestre per a implantar un nou model, amb la preparació d'un programa de formació en tecnologies de la informació i de les comunicacions dotat amb 60 milions d'euros, i s'ha aprovat el mapa sectorial perquè es puguin constituir les noves Estructures paritàries sectorials conformades per representants d'empreses i treballadors. Es preveu aprovar les funcions de les Estructures paritàries sectorials en la determinació de les necessitats formatives divendres que ve.