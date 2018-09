La Direcció General de Trànsit (DGT) ha invertit 6,7 milions d'euros en la compra de 156 noves furgonetes transformades i habilitades per a realitzar proves d'alcohol i drogras durant aquest Nadal, que se sumen a les 40 que estan operant des principis d'estiu.

També s'han adquirit 746 etilòmetres, 500 lectors de drogues, així com 23.400 'kits' multidroga amb una inversió de 7,7 milions d'euros que estan ja disposats per al dispositiu especial de seguretat viària per a aquest Nadal, que començarà el proper 22 de desembre, fins al 7 de gener, i en la qual la DGT preveu que es produeixin 17 milions de desplaçaments per carretera.

Gregorio Serrano, director de la DGT , va destacar que “la compra de tot aquest material té com a objectiu principal dissuadir els conductors de posar-se al volant si han ingerit alguna substància psicoactiva i per a això hem de seguir fent proves d'alcohol i altres drogues a la carretera, ja que la realitzaci ó d'aquests controls preventius és juntament amb l'educació viària, un dels instruments més eficaços per evitar accidents “.

A més, va afegir que” aquestes inversions són conseqüència de l'obligació legal i moral que té la DGT de que el 100% del recaptat en sancions vagi destinat a qüestions relatives a la seguretat viària “

Amb l'objectiu que les proves d'alcohol i drogues siguin més dinàmiques a partir de l'any que ve, totes les patrulles motoritzades de l'agrupació de trànsit estaran dotades de detectors mòbils d'alcohol i drogues d'última generació.

Dels 17 milions de desplaçaments que preveu la DGT en la primera fase, que començarà el divendres 22 de desembre i finalitzarà el dilluns 25 de desembre, es calcula que sortiran a la carretera 4.350.000 vehicles. En la segona fase que es desenvoluparà des del divendres 29 de desembre de 2017 fins l'1 de gener de 2018, els desplaçaments previstos fregaran els 4.000.000, mentre que a la tercera i última fase, la de Reis la SGT preveu 2.750.000 desplaçaments.

La DGT recorda que els objectius principals d'aquest dispositiu són facilitar la mobilitat i fluïdesa del trànsit, així com vetllar per la seva seguretat viària a les carreteres, accessos a zones turístiques i de muntanya i accessos a grans nuclis urbans, on es preveuen desplaçaments massius de vehicles, així com mantenir les degudes condicions de seguretat viària i la circulació per a tota classe de vehicles a les carreteres amb trams o zones afectades per condicions meteorològiques adverses (boira, gel, neu, pluja o vent).

Per això, intensificarà la vigilància en carreteres convencionals, sobretot en els trams amb especial perillositat i realitzarà controls d'alcohol i altres drogues en qualsevol tipus de via ia qualsevol hora.