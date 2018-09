L'expresident de l'ANC Jordi Sànchez diu que està sent discriminat a la presó de Soto del Real (Madrid) com Rosa Parks, la nord-americana de raça negra que va ser empresonada en 1955 després de no cedir el seu seient a l'autobús a un blanc.

l'entorn de Sànchez ha difós en les últimes hores des del compte de Twitter de l'expresident de l'ANC un missatge, en el qual aquest es queixa de la situació creada després que divendres es difongués un enregistrament seva feta des de la presó, en la qual llançava diversos missatges en relació amb les eleccions autonòmiques d'aquest dijous.

aquest àudio va ser difós en un míting de la candidatura de Junts per Catalunya. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va dir aquest dilluns que s'havia obert un expedient per aquests fets tant a Sánchez com l'exvicepresident català Oriol Junqueras, qui ha realitzat una altra gravació emesa a l'emissora RAC1.

Referent a això, si tuit de les últimes hores, l'expresident de l'ANC sosté que fer aquest enregistrament ha provocat que se li impedeixin visites, motiu pel qual es compara amb la nord-americana Rosa Parks.

" hi ha companys de l'assemblea (ANC) ", diu textualment Sánchez en el seu missatge," a qui han vetat que em visitin, sense cap raó, suposo que per motius polítics. Pitjor des del àudio. Avui he recordat la frase de Rosa Parks: 'Com més cedíem i obeïen, pitjor ens tractaven'. Ànim, doncs, i que dijous guanyi la #llibertat !! (en referència a les eleccions del 21-D) ".