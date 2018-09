En el míting previ al tancament de campanya, el cap de l'Executiu va fer especial èmfasi que votar el candidat del PP a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Xavier García Albiol , és el "més útil" en aquest moment perquè "no s'atura davant de res".

" Sense el PP no és possible construir alternativa constitucionalista al Parlament , llisa i planament no és possible perquè no donen els números i per això és útil el vot al PP ", ha proclamat, i alhora ha demanat enganxar el" última empenta ??b> "perquè el canvi s'instal·li en la vida política catalana.