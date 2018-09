El candidat del PP a la Presidència de la Generalitat, Xavier García Albiol, va alertar aquest dimarts a Girona que donar-se "un gran plaer durant 5 minuts" dijous que ve, dia de les eleccions catalanes, votant és una cosa que "es pot lamentar durant 4 anys ".

En el míting previ al tancament de campanya, on va comptar novament amb el suport del president del Govern, Mariano Rajoy, ha avisat que" algun per la seva ambició, per la seva ambició d'intentar , des d'un punt de vista legítim, guanyar les eleccions, el que pugui provocar és que una majoria alternativa a l'independentisme no es pugui concretar ".

Per això, va alertar els catalans de no hauria de donar-se la situació de que "per donar-nos un gran gust durant cinc minuts el dia 21, el tinguem de lamentar durant 4 anys". Un acord entre els partits constitucionalistes, ha prosseguit, ha de tenir com a "eix principal" a un "PP fort i amb molts diputats al Parlament".

En el cas contrari, va alertar, "aquesta alternativa no es podrà materialitzar ". Dit això, es va dirigir directament al president cessat de la Generalitat, Carles Puigdemont, a qui va dir que ha de tenir "molt clar que mentre governi Rajoy el PP, Catalunya, mal que li pesi, seguirà formant part d'aquest gran projecte i aquesta gran nació que és Espanya ".

Així les coses, Albiol va exigir als independentistes que no parlin en nom de tot el poble català, perquè Catalunya és" una terra plural "en què votar el PP" representa inversions i sobretot aquest orgull de ser catalans i de sentir-nos profundament espanyols ".