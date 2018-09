Els pantans espanyols encaren l'hivern, que arribarà aquest dijous a les 17.28 (hora catalana), amb una de les principals pujades setmanals d'aigua embassada d'aquest any després d'encadenar vuit mesos de sequera entre el 11 d'abril i el 12 de desembre.

Els embassaments acumulen ara 21.150 hectòmetres cúbics (hm3), el que suposa un 37,72% de la seva capacitat total i 675 hm3 més que fa una setmana, gràcies al fet que les precipitacions van ser abundants en els últims set dies, amb el valor màxim a Santander, on es van recollir 112,1 litres per metre quadrat.

Segons dades del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, recollits per Servimedia, es tracta de la cambra major ascens setmanal d'aigua embassada, després els increments de 1.637 hm3 el 21 de febrer, 1.260 hm3 el 14 de febrer i 1.119 hm3 el 7 de febrer.

els embassaments solen començar a guanyar aigua entre finals de setembre i començaments de novembre. La particularitat de 2017 és que el descens de la reserva hidràulica espanyola mai s'havia allargat tant des de 1990, any en què comença el registre històric, ja que fins ara l'any més tardà en que els pantans van tornar a recuperar-se després de la temporada seca va ser 1997 , quan ho van fer en la 46a setmana. Aquest any van iniciar la recuperació en la 50a setmana.

El nivell d'aigua embassada en l'actualitat és el més baix dels últims 22 anys, ja que els pantans van registrar a la 51a setmana de 1995 un 30,54 % de la seva capacitat total. Després, els nivells sempre han anat oscil·lant any a any, amb un màxim del 76,78% el 1997 i el mínim d'ara, amb un 37,72%.

El registre històric indica que només el 1995 hi va haver menys aigua embassada que actualment. Per contra, 1997 consta com l'any amb la reserva hidràulica espanyola més elevada (76,78%), seguit de 2010 (72,30%), 2014 (70,05%) i 2003 (67,48%). < / p>

cONQUES hIDROGRÀFIQUES

d'altra banda, un total de 12 de les 16 conques hidrogràfiques estan ara per sota del 50%, concretament el Segura (13,8 %), el Xúquer (25,0%), el Duero (30,2%), la conca mediterrània andalusa (30,7%), el Guadalquivir (31,7%), el Miño-Sil (43,1% ), el Guadalete-Barbate (39,0%), el Tajo (37,4%), el Guadiana (44,1%), les conques internes de Catalunya (46,4%), l'Ebre (47,0% ) i Galícia Costa (49,1%).

Els nivells més alts d'aigua embassada en l'actualitat corresponen al Cantàbric Oriental (91,8%); les conques internes del País Basc (76,2%); Negre, Odiel i Pedres (68,6%), i el Cantàbric Occidental (63,9%).

La reserva de la conca del Cantàbric Oriental és la més alta del registre històric (que comença el 1990 ), mentre que, per contra, la del Duero és la més baixa.

la reserva hídrica actual se situa un 32,1% per sota dels nivells de la mitjana de l'última dècada, que és de 31.140 hm3 d'aigua, i un 26,3% menys respecte a fa un any, quan hi havia 28.692 hm3.