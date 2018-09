Tenint en compte que en Espanya hi ha més de 25 milions d'habitatges i que una gran majoria d'aquestes, pel sol fet d'haver-se construït fa anys, no compten amb els estàndards actuals de qualitat, accessibilitat, eficiència energètica o confort, no és estrany que més d'un es llanci a fer una posada a punt, tal com reflecteixen els dades de l'atur del sector de reformes de la llar . És aquí on empreses com Tot Reformes Integrals (els que ofereixen reformes integrals a Barcelona ) han sabut veure una necessitat i posar al servei dels seus clients les millors alternatives possibles.

< p> Una bona part d'aquests canvis es fa en forma de reformes integrals perquè el que està clar és que es fa d'allò més impracticable l'haver de demolir edificis per poder començar de zero amb els mateixos. En l'actualitat es calcula que el sector de reformes d'habitatge a Espanya arriba a moure més de 15.000 milions d'euros a l'any , tal com ho recull un informe elaborat per < a href = "http://andimac.org/" style = "color: rgb (17, 85, 204);" class = "nueva_ventana"> Andimac (l'Associació Nacional de Distribuïdors de Ceràmica i Materials de Construcció) La mateixa associació preveu que la tendència continuï a l'alça, la qual cosa repercuteix directament en l'aturada del sector, ja compten que en els propers anys les xifres anuals que es manegen superin els 16.100 euros.

Preguntant sobre quines habitacions tenen més en compte els espanyols a l'hora de dur a terme les reformes, del que no hi ha dubte és que es dóna prioritat a dues estades. Sempre que hi ha diners per a això es fan reformes al bany (fins a un 48% de les famílies espanyoles va donar aquest pas en l'any 2016) o es fan reformes a la cuina (aquí el percentatge és del 44%)

Motius per reformar un habitatge