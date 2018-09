S'acosten unes vacances nadalenques complicades per a tots aquells que hagin de tornar als seus llocs de procedència amb avió. Sobretot, si parteixen des de l'aeroport d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Prosegur, empresa de treballadors encarregats de la seguretat i control de passatgers, no va arribar a un acord amb el Sindicat Autònom de Treballadors, de manera que es mantindrà la vaga convocada que va des del 21 de desembre fins al 8 de gener.

El motiu rau en la reivindicació dels treballadors, que volen unes condicions de treball "allunyades de la precarietat i mínimament dignes". Jordi Montejo, membre del comitè de vaga, va assegurar que l'empresa "no ha fet res" per posar-li solució a aquest problema.

Tot i això, va afirmar que els treballadors "estan disposats a seguir negociant" malgrat que considera que "no té pinta que se solucioni aviat. La vaga convocada té quatre franges horàries, que són: de 5:30-06:30, de 10:30 a 11:30, de 14:00 a 15:00 i de 19:00 a 20.00.

VAGA PARCIAL aL PRAT

Més petit gravetat revesteix la situació a l'aeròdrom de Barcelona del Prat. a diferència del que ha passat amb els treballadors de Madrid-Barajas, la vaga no durarà fins al gener, sinó que serà parcial entre els dies 21 i 24 de desembre.

La reunió que van mantenir el comitè d'empresa d'Iberia Barcelona i el sindicat UGT no va arribar a cap punt en comú, de manera que es mantindran les aturades convocades en tres franges horàries: de 05 : 00 a 09:00, de 12:00 a 19:00 i de 20:00 a 00:00.

Segons el membre de comitè de vaga, Omar Minguillón, va corroborar que Iberia "pateix una falta de personal per cobrir les necessitats reals "malgrat ser 2.000 treballadors a la plantilla. A més, va denunciar que els acords pactats amb els sindicats per part de la direcció "no s'han complert". Així i tot, va mostrar la seva total disposició "a negociar" per evitar les aturades.