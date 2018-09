El vicepresident cessat de la Generalitat de Catalunya i candidat d'ERC a la Presidència, Oriol Junqueras, ha enviat ja el seu vot per correu des de la presó d'Estremera per per a les eleccions del proper dijous.

Segons han confirmat fonts d'ERC, Junqueras, que està en presó preventiva al costat d'altres exconsellers i als líders de les entitats catalanes que van promoure el procés independentista, ja ha exercit el seu dret a vot i l'ha enviat per correu dins el termini establert .

Aquest dimarts candidats d'ERC han celebrat un acte en els voltants de la presó d'Estremera, on a la tarda hi haurà una delegació d'europarlamentaris denunciant que un candidat electoral es trobi en presó preventiva sense haver estat si més no jutjat .