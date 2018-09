Aquesta setmana, que coincideix amb l'arribada de l'hivern i acabarà la nit de Nadal, estarà protagonitzada per un anticicló persistent que portarà a gran part d'Espanya molt de sol, gelades nocturnes, boires a valls de l'interior peninsular i possibles episodis de contaminació en grans ciutats.

la portaveu de la Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Delia Gutiérrez, va assenyalar a Servimedia que aquesta setmana s'espera "un anticicló d'hivern claríssim, persistent i durador" , que es prolongarà diversos dies, si bé el diumenge podria afeblir-se i cedir el pas la setmana que a "una borrasca important", tot i que per a això cal esperar perquè la incertesa en aquesta predicció és encara alta.

Gutiérrez va indicar que la probabilitat de precipitacions és molt baixa en àmplies zones i s'esperen pluges sobretot al Cantàbric i Balears, el que anirà variant segons els dies.

a més, va comentar que apareixeran boires sobretot a partir d'e quest dimecres, després que aquest dilluns pugessin les temperatures màximes i en la matinada d'aquest dimarts ho fessin les mínimes, de manera que podria tornar "el problema de la concentració de contaminants associats a una situació anticiclònica". A la nit, les gelades seran extenses a l'interior peninsular.

Gutiérrez va subratllar que "l'anticicló d'hivern és habitual perquè l'aire fred és dens, pesat i estable, i té més dificultat per moure", amb el que en aquesta època de l'any "no és estrany que hi hagi una situació anticiclònica duradora".

"el que passa és que en aquest cas ve després que no hi hagi hagut situacions de les altres, que són normals a la tardor, és a dir, de pas de borrasques per la península ", ha postil·lat.

PREDICCIÓ DIÀRIA

quant al temps que farà cada dia, tenint en compte que el normal és que predomini el sol pel dia i les gelades a la nit, aquest dimarts s'esperen vents forts a l'àrea mediterrània i els Pirineus; pluges localment fortes a la Comunitat Valenciana i possibles bancs de boira o núvols baixos matinals a l'interior de Galícia, Astúries, la Meseta Nord i Castella-la Manxa.

Dimecres hi haurà intervals de vent fort al Pirineu , l'Empordà (Girona), Balears i, al principi del dia, en els litorals del sud-est peninsular, així com possibles boires en l'alt Ebre, l'interior de Galícia i l'entorn de l'est de Castella-la Manxa.

Dijous plourà al matí a l'est de les Balears i seguiran les boires o núvols baixos matinals a l'alt Ebre, zones de l'interior de Galícia i dos altiplans, i l'àrea de l'Estret.

el divendres i dissabte podria ploure a l'extrem oriental del Cantàbric, el que és menys probable en l'alt Ebre, el nord de Navarra i els Pirineus, on podria nevar, i no es descarta algun xàfec puntual a l'est de les Balears, així com alguna pluja a les illes de major relleu de Canàries.

I el diumenge és possible que s'aproximi un front atlàntic al nord-oest peninsular que, amb poca probabilitat, deixaria precipitacions a Galícia, el Cantàbric, l'alt Ebre i el nord de Navarra, en tant que no es descarta algun xàfec puntual a l'est de l'arxipèlag balear. < / p>