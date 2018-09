L'exconseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i candidat de Junts per Catalunya a les eleccions al Parlament català, Josep Rull, ha afirmat avui en el 'Fòrum Europa. Tribuna Catalunya ', en nom de tots els exconsellers empresonats, que no han sortit de la presó "amb cap tipus de rancor, ressentiment o odi", sinó amb "optimisme, democràcia i esperança", ja que aspiren a construir un "gran país ", i ha afegit que" estem orgullosos de dir que som el Àustria, Dinamarca i Holanda del sud d'Europa ".

" els forts pacten, els febles imposen ", va afirmar Rull durant la seva intervenció en el citat fòrum de debat, organitzat per Nova Economia Fòrum a Barcelona en l'últim dia de campanya d'aquests comicis autonòmics.

Es va dirigir als membres del Govern espanyol per dir-los que "no és normal expressar-se en aquests termes d'odi i de debilitat extrema ", en al·lusió a la" repressió "que al seu parer exerceix l'Estat cap a Catalunya, i ha indicat que per aquest motiu els llavors membres de la Generalitat van treure les urnes al carrer l'1 d'octubre.

< p> "No és normal que Soraya Sáenz de Santamaría hagi influït en el Poder judicial. No és normal que se'ns demanin 30 anys de presó. Perquè els països creixin, ha d'haver democràcia, ambició solvència i dignitat ", ha subratllat." En una democràcia normal Sáenz de Santamaría hauria d'haver dimitit ".

PROGRÉS I BENESTAR

Així mateix, ha criticat que des del Partit Popular pretenguin "donar-nos lliçons" i va reivindicar una Catalunya que advoca pel progrés, el benestar i el futur. "Estem orgullosos de dir que som el Àustria, Dinamarca i Holanda del sud d'Europa ", ha apuntat, comparant així a la societat catalana i els recursos que té amb la prosperitat dels citats països europeus, que, ha dit, tenen un gran creixement educatiu i molta activitat econòmica." Ens juguem quina estructura econòmica volem plantejar i volem assemblar a aquests països ", ha sostingut.

" volem una Catalunya que no tingui un altre límit que la seva pròpia voluntat ", va defensar Josep Rull, qui ha matisat que sempre parla en tercera persona del plural." Nosaltres, subratllem , no sortim de la presó amb ni ngún rancúnia, ressentiment o odi, perquè des d'això no es construeix res. Com a moviment que aspirem a construir, les úniques eines que utilitzarem són l'optimisme, l'esperança i la democràcia ", ha manifestat.

Per la seva banda, Marta Subirà, l'exsecretària de Medi Ambient de la Generalitat, que va ser l'encarregada de presentar a Rull a l'acte, ha destacat la "vocació política" del candidat de Junts per Catalunya i ha dit que, amb el seu bon fer a la Generalitat, ha demostrat tenir "la valentia que cal per arribar a consensos". "ha estat un conseller que ha donat al Govern (català) el millor de si mateix i espero que el vot de la gent dijous que ve ens permeti restituir a Rull en el càrrec en el departament de Territori i Sostenibilitat ", ha conclòs.