Com encertar amb els regals? Una pista útil: la cartera és l'objecte més preuat per al 51% dels homes, mentre que el mòbil és el bé més valorat per al 38% de les dones. Segons aquestes dades, procedents d'un estudi realitzat per l'asseguradora MetLife, però només el 20% de les persones assegura seves pertinences més estimades.

La investigació dóna com a resultat que els dispositius digitals estan al capdavant, com demostra que el segon objecte més valorat pels dos sexes sigui l'ordinador o la tauleta (el 40% dels homes i el 35% de les dones).

En aquesta línia, el telèfon mòbil ocupa el tercer lloc entre les possessions més preuades per als homes mentre que les dones es diferencien en aquest punt i aposten pel valor emocional o econòmic d'una joia familiar.

Animals de companyia, mòbil, ordinador i joies , el que més assegurem.

Alguns d'aquests béns són tan importants que fins i tot s'asseguren. Les dones són més proclius que els homes a contractar assegurances per possessions molt preuades de gran valor sentimental com els animals de companyia (un 15%). El telèfon mòbil (13%), l'ordinador (10%) i les joies (4%) són altres dels articles que elles decideixen blindar davant de qualsevol imprevist.

El mòbil triomfa també entre les pertinences prioritàries per salvar en cas d'incendi o robatori. Els enquestats més joves (entre 18 i 24 anys) i els de 35 a 44 aposten pel telèfon mòbil, mentre que entre 25 a 34 anys es decanten per l'ordinador o la tauleta, ia partir dels 45 anys assenyalen la cartera com el primer objecte que rescatarien del foc o dels lladres.

Article elaborat amb informació de MetLife .