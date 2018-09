L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha respost aquest matí a l'dard llançat en les últimes hores pel líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, quan va assegurar que ell estava a la presó perquè "no m'amago".

Des de la capital de Bèlgica, el candidat de Junts per Catalunya ha assegurat que "no m'amago, sóc a Brussel·les perquè no ens amaguem, perquè som conseqüents i perquè el desig i la voluntat dels catalans és un mandat que nosaltres considerem vàlid. I per poder respectar el mandat dels catalans, nosaltres ens hem de defensar ", ha assegurat.

Sobre la seva decisió de sortir o no d'Espanya després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, Puigdemont ha explicat que, cadascun va prendre la seva atenent a tot tipus de raons, incloent les personals : "es va decidir que cada un prendria la decisió que cregués convenient, i que, sobretot, tots respectarien la decisió de tots".

en una entrevista a Catalunya Ràdio , Puigdemont ha demanat al Govern central que la causa judicial contra el Govern de la Generalitat cessat "no tingui la personació de l'Estat", a través de l'acusació del fiscal general de l'Estat, si l'independentisme guanya els comicis d'aquest dijous.

"que facin amb la causa el mateix que han fet amb l'euroordre. no han tingut la valentia i el coratge de mantenir unes acusacions que no es aguanten en un tribunal en el qual no hi ha fiscals que afinen ni jutges amics ".