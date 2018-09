Un total de 65 reporters han estat assassinats i 326 empresonats el 2017 al món a causa del seu treball informatiu, és a dir, mentre realitzaven el seu treball -víctimes d'un bombardeig, per exemple- o de forma deliberada perquè els seus investigacions molestaven , segons el 'Balanç Anual 2017' d'atacs comesos contra periodistes realitzat per Reporters Sense Fronteres (RSF) . La majoria dels reporters assassinats, el 60%, eren periodistes professionals.

Encara que l'any 2017 ha estat el menys mortífer per als periodistes professionals des de fa 14 anys -un total de 50-, les xifres segueixen sent alarmants, segons el parer de RSF. De fet, des de 2012 s'ha observat un descens constant en aquest apartat.

Tot i que els periodistes han fugit dels països que s'han tornat molt perillosos, com Síria, el Iemen o Líbia, RSF també s'observa una major presa de consciència sobre la importància de protegir els periodistes. Des de 2006, la ONU ha aprovat diverses resolucions relatives a la protecció dels periodistes. Així mateix, en les redaccions de nombrosos mitjans de comunicació s'han establert mesures de seguretat.

DONES PERIODISTES

La disminució de les agressions no fa a les periodistes , ja que en 2017 s'ha duplicat el nombre de reporteres assassinades: han mort 10 aquest any, mentre que el 2016 van ser cinc. La majoria d'elles eren experimentades periodistes d'investigació. Tot i les amenaces que havien rebut, moltes d'elles seguien investigant i revelant casos de corrupció, com Daphne Caruana Galizia a Malta, Gauri Lankesh a l'Índia i Miroslava Breach Velducea a Mèxic.

Una altra tendència notable de l'any 2017 és que certs països en pau han estat gairebé tan perillosos per als periodistes com alguns que es troben en guerra: el 46% dels assassinats de reporters s'han perpetrat en països on no hi ha conflictes armats declarats, mentre que el 2016 va ser el 30 %. A Mèxic s'ha registrat gairebé el mateix nombre de periodistes assassinats (11) que a Síria, el país més mortífer per als reporters (amb 12 assassinats).

Christophe Deloire , secretari general de RSF, ha lamentat que "els periodistes d'investigació que treballen sobre temes importants com la corrupció o els escàndols ambientals, i que compleixen una funció fonamental de contrapoder, siguin convertits en blanc d'aquells a qui aquestes investigacions incomoden. Aquesta alarmant situació ens recorda la necessitat de protegir encara més als periodistes, en un període de globalització dels desafiaments de la informació i de la internacionalització de l'amenaça ".

EMPRESONATS i SEGRESTATS

Fins l'1 de desembre de 2017, un total de 326 periodistes es trobaven a la presó per haver exercit la seva tasca informativa. Igual que en el cas dels periodistes assassinats, el nombre de reporters empresonats és menor aquest any (-6%). Tot i que la tendència general és a la baixa, certs països que fins ara no havien estat identificats com "països-presó" per als professionals dels mitjans de comunicació s'han distingit per un nombre inusualment elevat de periodistes empresonats. És el cas de Rússia i del Marroc.

D'altra banda, a escala mundial prop de la meitat dels periodistes detinguts encara es concentra en cinc països. Xina i Turquia continuen sent les majors presons de periodistes al món.

Així mateix, actualment hi ha 54 periodistes segrestats al món, en mans de grups armats o criminals, organitzacions no estatals com el grup Estat Islàmic o els Hutíes al Iemen. Prop de tres quartes parts dels reporters segrestats són periodistes locals, que sovint treballen en condicions precàries i que afronten grans riscos. Tots els casos de periodistes estrangers segrestats es registren a Síria; fins ara no s'ha pogut precisar el lloc on es troben.

Publicat a finals de cada any per RSF Internacional, el ' Balanç Anual ' recull les xifres anuals dels atacs contra els periodistes -assassinats, empresonaments, secuestros-, així com els noms propis i els esdeveniments que han marcat l'any.

Les xifres de l'informe inclouen a periodistes professionals, col·laboradors dels mitjans de comunicació i periodistes-ciutadans .