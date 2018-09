POTS COBRAR EL MATEIX DIA DEL SORTEIG

Així és. Les administracions de loteria abonaran els dècims premiats el dia 22 de desembre a partir de les 18:00 h. Tingues en compte que, donat el volum d'informació, aquest horari pot variar per la complexitat per actualitzar els sistemes informàtics i les verificacions dels números extrets. Des d'aquest dia, tens tres mesos per reclamar el teu premi. Que no et passin, perquè llavors ho perdràs. Els dècims que no s'han cobrat acaben a les arques d'Hisenda, que, al cap ia la fi, som tots. Si el teu premi supera els 3.000 euros, hauràs apropar-te a una entitat financera concertada oa una delegació territorial de Loteries i Apostes de l'Estat, tal com recorden des CaixaBank

Pren-t'ho amb CALMA < / p>

és molt difícil no compartir amb els altres l'alegria que es pot palpar en tants diners, però potser hagis de parar-te a pensar si és bona idea explicar-li a molta gent la teva nova situació. Celebra com es mereix l'esdeveniment amb el teu cercle més proper, però mantingues la precaució abans de ampliar-lo. Moltes vegades, els amics de l'aliè poden obtenir informació de formes enginyoses o en qualsevol distracció. Òbviament, les teves xarxes socials també han de quedar-se al marge. No donis pistes.

PLANIFICA EL QUE FARÀS AMB ELS DINERS

Sí. Sabem que et vas a donar algun caprici, i t'ho mereixes. Però un cop passada l'eufòria, el millor seria anar a una entitat financera perquè els seus experts en gestió de patrimoni estudiïn el teu cas i puguin oferir-te una solució adequada a les teves circumstàncies per treure el major partit financer al premi. Estaràs en mans de professionals, acostumats a buscar rendibilitat, perquè la casualitat de les boles de la sort es converteixi en una seguretat tangible per al futur.

NINGÚ DÓNA DURS A QUATRE pERSONES

Segur que a través dels mitjans de comunicació has escoltat alguna vegada que algunes persones compren dècims premiats per més valor del que correspon. Parlant clar: el que volen és blanquejar diners. És un delicte molt greu i no has d'escoltar cap oferta en aquest sentit. A més, t'aconsellem que ho denunciïs de forma immediata a les autoritats. Si fessis una cosa així, podries veure't davant d'un jutge o amb un munt de diners en metàl·lic no declarat a Hisenda, del qual no podries gaudir. No et metes en embolics.

TINC UNA PARTICIPACIÓ, NO UN DESÈ

En aquest cas, per cobrar has de seguir les instruccions de la persona que et va vendre la participació. No podràs acudir a cap entitat financera ni a la delegació territorial de Loteries i Apostes.

Amb aquests consells garantiràs que el teu premi estarà en lloc segur i que no serà una cosa efímera. Recorda que has de pensar en el futur. La loteria de Nadal té alguna cosa especial i molta història. El primer sorteig va tenir lloc a Cadis el 1812. Napoleó havia envaït Espanya i Ciriaco González de Carvajal, ministre del Consell de la Cambra d'Índies, va tenir la idea per sufragar els costos de la Guerra d'Independència. El primer Gros va ser per al número 03604 i el premi va ascendir a 8.000 reals. En aquells temps, tot un patrimoni.

Molta sort!