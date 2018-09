Un 15% de la producció global de metà prové dels remugants i els seus processos digestius, de manera que la seva alimentació influeix en l'atmosfera. De fet, una vaca lletera pot generar diàriament 400 litres de metà i un vedell d'engreix produir més de 200 litres al dia.

Un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) ha analitzat fins a quin punt la dieta dels animals influeix en les emissions de nitrogen i metà que arriben a l'aire que respirem i han buscat solucions pràctiques a aquest problema, i han publicat un estudi a la revista 'Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition'.

el primer pas per entendre per què la dieta animal pot influir en els gasos existents en l'aire és comprendre què passa quan mengen els remugants. "En els processos digestius dels remugants es genera metà, un gas amb un efecte hivernacle 23 vegades més gran que el del CO2. La meitat de les emissions antropogèniques de metà a Espanya és produït pels animals de granja, sent els remugants els principals contribuïdors ", explica Maria Dolors Carro, professora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica, Alimentària i de Biosistemes de la UPM i una de les autores de l'estudi.

Carro indica que no és desgavellat pensar que una modificació de l'alimentació d'aquest tipus de mamífers pot tenir un efecte important en l'alliberament de gasos a l'atmosfera. "El treball que hem dut a terme pretén mesurar 'in vitro' com contribueix la dieta dels remugants, especialment el seu contingut en proteïna, a l'alliberament de metà a l'atmosfera i fins a quin punt aquesta contribució es pot disminuir fent canvis en la dieta sense perjudicar el benestar i producció dels animals ", subratlla.

el treball desenvolupat a la UPM demostra que les emissions de metà dels remugants no només estan condicionades per les aportacions de fibra en la seva dieta, com es pensava des del principi, sinó també per l'aportació de proteïna.

Això es deu al fet que en la digestió d'aquest compost es produeix una fermentació de les cadenes carbonades que resulten de la desaminació dels aminoàcids, un procés metabòlic que es desenvolupa durant la fermentació dels remugants, que és, al seu torn, una part essencial del seu procés digestiu.

els resultats del treball indiquen la conveniència d'intentar minimitzar els continguts de pr oteína de les dietes dels remugants, ajustant-los de forma precisa a les seves necessitats nutritives. Això pot aconseguir-se amb la substitució parcial de la proteïna per compostos de nitrogen no proteic (per exemple, urea) o reduint la degradabilitat ruminal de la proteïna mitjançant tractaments apropiats. En el treball realitzat es va observar que en la fermentació ruminal de 100 grams de proteïna es generaven gairebé tres litres de metà.

La importància del seu estudi està en què, segons Carro, "l'aplicació pràctica d'aquest coneixement implicaria una major eficàcia alimentària en els remugants i una reducció de les emissions contaminants (nitrogen i metà), amb la consegüent mitigació dels seus efectes a nivell de l'eutrofització i el canvi climàtic ".