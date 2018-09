Mariló Montero torna a ser el focus d'atenció per unes declaracions polèmiques sobre el concepte de masclisme existent a Espanya. La que va ser presentadora del programa 'El Matí de la 1', que fa poc ha rebut el premi a Periodista de l'Any 2017 per la fundació de donants de sang FUNDASPE, ha assegurat que "hem de defensar el masclisme des d'un bon punt de vista ".

També ha afirmat que no comparteix el fet que les dones que han patit abusos" no s'atreveixin a revelar la identitat de l'agressor "perquè són elles les que perdran el seu lloc de treball. En aquest aspecte considera que les dones "no són heroïnes"

L'ESTOL

A més, va ser preguntada sobre el cas de 'La Rajada'. Mariló ha dit que els abusos a dones "han existit des de sempre" i que les dones han estat tota la vida "objectes als quals no se'ls permetia treballar, no se les respectava i no les aguantava".

Finalment, sobre aquest cas ha afegit que "per sort estem coneixent aquestes desgràcies" i que el canvi passa perquè els homes "defensin les dones" i que el sistema educatiu ha de ser des de l'inici "compartit i basat en la igualtat des l'arrel ".