'Que fer en cas d'atemptat terrorista'. És la campanya que ha difós el Ministeri de l'Interior amb l'objectiu de donar una sèrie d'instruccions als ciutadans per saber com actuar en cas que es produeixi un atemptat terrorista en un lloc en el qual hi hagi afluència massiva de persones.

Juan Ignacio Zoido ha presentat l'acte al costat del agent del Cos Nacional de Policia i campió olímpic, Saul Craviotto, i amb el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Francisco José Vázquez. Tots dos han subratllat que aquesta campanya difosa a través de les xarxes i el material audiovisual ja està disponible al web del Ministeri serveix per donar uns automatismes per indicar a la gent com ha de reaccionar.

Aquests són els deu passos a seguir si es produeix un atemptat:

1- Ubicar les sortides d'emergència o evacuació en llocs amb afluència massiva com la feina.

2- en cas de localitzar un embalum sospitós, mai manipular-ho, alertar els cossos de seguretat.

3- En cas d'atemptat, actuar amb calma, ja que hi haurà més possibilitats de no patir danys.

4- Si la ruta d'escapament és segura, allunyar-se del focus de perill.

5- En llocs tancats, utilitzar sortides d'emergència o vies d'evacuació, evitant ascensors o llocs on puguem quedar bloquejats.

6- No aturar-se a recollir pertinences o objectes, ni fingir haver estat abatut tirant a terra. Si es pot, procurar ajudar altres persones a sortir d'un lloc tancat.

7- En cas d'estar en una habitació, tancar la porta, reforçar-la i allunyar-se'n, però eviti haver-la tancat si no hi ha sortida o via d'escapament.

8- Protegir-se contra un mur o obstacle resistent amb l'objectiu d'evitar les bales que puguin travessar les portes

9- Silenciar el mòbil i evitar fer sorolls innecessaris perquè no et detectin.

10 – Informar els cossos de seguretat sobre els fets. Evitar moviments bruscos per no generar confusió.