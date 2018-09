Deu anys de presó, onze d'allunyament i llibertat vigilada, prohibició d'aproximació amb la nena més tot impediment d'emprendre qualsevol activitat relacionada amb menors de 18 anys. És la condemna que demana la Fiscalia del Principat d'Astúries a un home de 32 anys processat per mantenir relacions consentides amb una nena de 13 anys.

El Ministeri Fiscal < / b> ha assegurat que la menor va iniciar la relació amb aquest home a l'any 2014, i va ser just un any després quan van tenir la seva primera relació sexual completa i consentida per la nena, segons la versió d'aquest organisme. Tant a la fi de 2015 com a principis de 2016 van prosseguir, de manera que l'acusació considera aquests fets com " constitutius d'un delicte d'abusos sexuals a una menor ".

Serà la secció Segona de l'Audiència Provincial del Principat d'Astúries el lloc on es desenvoluparà la vista oral. Una altra de les peticions de la Fiscalia és impedir el contacte de l'home amb la menor per qualsevol via, ja sigui escrita o oral.