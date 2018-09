Carles Puigdemont continua donant que parlar a pocs dies de les eleccions autonòmiques que marcaran un abans i un després a Catalunya. L'expresident cessat ha aprofitat una entrevista a l'emissora de ràdio 'Rac 1' per fer balanç de les conseqüències derivades de referèndum de l'1 d'octubre i de pas, per carregar contra el govern.

La primera persona contra la qual ha carregat ha estat la vicepresidenta Saenz de Santamaría , a la qual retreu el seu discurs de diumenge passat a l'assegurar que els líders independentistes estan "escapçats" gràcies a la intervenció del govern: " no em sorprèn la seva cara dura. Si per a ella la calma passa per que hi hagi gent a la presó vol dir que no compartim el mateix concepte de calma ". Alhora ha afegit que el fet que el Govern estigui a l'exili ia la presó és "una decisió política", i que la seva intenció passava per convocar eleccions en les condicions que la demanava. Si s'haguessin donat, afirma que ho hagués fet perquè el 155 "va en contra dels catalans".

A més de la vicepresidenta, un altre dels assenyalats per l'ex-president és el líder del PSC, Miquel Iceta: "Ell realment sabia si l'Estat estava disposat a retirar el 155. Espero que ningú caigui en el parany de pensar el mateix que partits com el PSC, que creuen que el 155 pot portar alguna cosa bona per al país ".

D'altra banda, ha denunciat el tracte que ha rebut a la presó Jordi Sánchez, líder de l'ANC: " El que li ha passat és indecent i una vergonya. És escandalós el silenci dels demòcrates de l'Estat espanyol. per què algú no pot demanar el vot? per què ha de rebre un càstig per demanar-? ". Finalment ha assegurat que ell i els exconsellers que estan a Brussel·les paguen la seva estada al país belga "amb aportacions de voluntaris i terceres persones" i que demostrarà el que està denunciant en cas de demanar una nova euroordre.