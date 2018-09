Agents de la Policia Nacional han desmantellat dos laboratoris de producció de speed a Catalunya i Aragó i han intervingut 33 quilos de sulfat d'amfetamina, gairebé 700 grams de cocaïna i diferents productes químics precursors. En total han estat arrestades tres persones, una d'elles el "cuiner", qui regentava una empresa de productes químics que utilitzava com a "pantalla" per dissimular la compra dels productes necessaris per a l'elaboració de la droga. A més, els agents van trobar al registre la recepta de l'elaboració de la droga intervinguda i els passos necessaris per elaborar metamfetamina. Segons han deduït els agents de la recerca, el grup de narcotraficants tenia la intenció de produir uns 40 quilograms setmanals de substàncies químiques il·legals.

La investigació va començar al febrer d'enguany quan es va tenir coneixement que una persona resident de Lleida s'estava dedicant a comercialitzar i fabricar substàncies psicotròpiques, concretament sulfat d'amfetamina o speed. Amb les primeres indagacions es va descobrir que aquest home era un actiu membre d'un grup criminal assentat a Catalunya i que figurava donat d'alta a la seguretat social a una empresa ubicada a Lleida.

Els investigadors es van adonar que l'objecte social d'aquesta empresa -comerç de productes de drogueria, neteja i químics- no coincidia amb la seva dedicació aparent -lloguer de maquinària per a neteges i polit de edificis-. D'aquesta manera, el grup investigat utilitzava l'empresa de neteja com "pantalla" perquè no cridés l'atenció la compra dels productes químics necessaris per a l'elaboració i adulteració de la droga, activitat que es realitzava en dues naus situades a Torrefarrera (Lleida ) i a Montsó (Osca)

"cuinava" l'aMO

Avançada la investigació, els agents van descobrir que l'amo de la societat comptava amb coneixements químics i era qui feia de "cuiner", encarregant-se de portar a terme les diferents fases de l'elaboració per obtenir speed. Així mateix, van constatar que els investigats es dedicaven a la venda de cocaïna, speed i productes de tall per a substàncies il·legals. Després d'aprofundir en la investigació van donar amb un tercer component, també treballador de l'esmentada companyia, que tenia com a missió ajudar al blanqueig de capitals mitjançant "pitufeo", fer de transportista per aquelles comandes d'estupefaent destinats a altres províncies i fins i tot participar en el cultiu de plantes de marihuana per a la seva posterior venda.

l'operació ha culminat amb la detenció dels tres investigats i la desarticulació de dos laboratoris de fabricació de diferents substàncies estupefaents. En els registres es realitzat una aprehensió d'un total de més de 33 quilograms de speed, gairebé 700 grams de cocaïna i 98 grams de marihuana. A més s'ha intervingut un vehicle d'alta gamma, tot el material necessari per a l'elaboració de la droga -Bàscules, ventiladors, bombones de butà, fogons …-, 95 recipients de diferents mides amb substàncies pulverulentes o líquides, dos quaderns manuscrits amb els mètodes de preparació del sulfat d'amfetamina i de metamfetamina i 2.350 euros en efectiu.

del resultat de l'operació els investigadors desprenen que la intenció del grup era tenir capacitat per produir entre els dos laboratoris la quantitat de 40 quilos setmanals de sulfat d'amfetamina.

Article elaborat amb informació de la Policia