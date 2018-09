Un total de 1.165 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres espanyoles en el que va de 2017, amb el que aquest any ja és el segon consecutiu amb repunt de la mortalitat a les vies interurbanes, cosa que no succeïa des de fa gairebé dues dècades amb els repunts seguits de 1997 i 1998.

Segons les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) sobre víctimes mortals en vies interurbanes comptabilitzades a un màxim de 24 hores després dels accidents, entre l'1 de gener i el 17 de desembre d'aquest any van morir 1.165 persones per sinistres vials, quan en tot 2016 hi va haver 1.161 morts.

L'any passat ja va ser històric perquè va trencar una tendència de més d'una dècada de descens continuat de la mortalitat, ja que entre 2003 (3.993 morts) i 2016 (1.131) es va produir una reducció de 2.862 víctimes mortals en el període de major caiguda de la sinistralitat des que la DGT comencés el 1960 a comptabilitzar dades d'accidents.

El registre històric de la DGT, recollit per Servimedia, reflecteix que l'última vegada que es van registrar dos anys seguits de repunt de morts per accidents de trànsit va ser fa gairebé dues dècades, ja que de 3.905 morts de 1996 es va passar a 3.937 el 1997 i 4.237 el 1998.

Els 'anys negres' des de 1960 comprenen de 1983 a 1989, quan es van incrementar de manera continuada les xifres de morts a les carreteres espanyoles, amb una pujada en aquest temps de 2.223 morts i fins a aconseguir el 'sostre' històric de 5.940 víctimes mortals en vies interurbanes el 1989.

Amb l'arribada de la dècada dels 90, només hi ha hagut set anys d'augment de la mortalitat (1995, 1997, 1998, 2000, 2003, 2016 i 2017), mentre que en el període que va del 2003 al 2015 van registrar descensos anuals consecutius en la xifra de morts a les carreteres. Això va coincidir amb la posada en marxa del permís per punts, un nou règim sancionador més efectiu i una reforma del Codi Penal.

No obstant això, ja en 2014 va arribar el primer senyal de canvi de tendència perquè no va continuar amb les notables reduccions en les xifres de sinistralitat a les carreteres espanyoles que s'havien produït en la dècada anterior, amb caigudes anuals d'entre 174 i 561 morts.

Llavors, el 2014 hi va haver 1.132 morts, només dos menys que el 2013, i aquest estancament va continuar en 2015, amb 1.131 morts, que ostenta fins ara el mínim històric. En 2016 es va produir el primer augment després de 12 anys, amb 1.161 víctimes mortals, i 2017 ja ha superat aquesta última xifra.

RESUM DE L'ANY

La sinistralitat a les carreteres ha encadenat alts i baixos mensuals durant 2017. Aquest any va començar amb 74 morts a la carretera al gener, que va ser la segona xifra més baixa des de 1970, només per darrere de la de 2014 (61 víctimes mortals).

Febrer va ser el més tràgic a les carreteres des del 2013, ja que en el d'aquest any hi va haver 92 morts i es va passar a 69 en el de 2014, 79 en el de 2015, 84 en el de 2016 i 88 en el de 2017.

Març va acabar amb 90 morts en accidents de trànsit a les carreteres, la tercera xifra més baixa des de 1970, només per darrere de març de 2013 (69) i del de 2015 (80), i empatat amb el de 2014 (90).

Abril va finalitzar amb 92 víctimes mortals en accidents de trànsit, una xifra superior a la d'aquest mes de 2016 (87), 2015 (76) i 2013 (84). Maig va concloure amb 84 morts, dos més que l'any passat. Juny va acabar amb 123 morts (el pitjor des de 2010), juliol amb 122 (la segona xifra més alta des de 2011), agost amb 104 (la millor dada des de 1960), setembre amb 108 (la segona quantitat més baixa des del 1970), octubre amb 122 (la xifra més elevada des de 2010) i novembre amb 98.

D'aquesta manera, durant aquest any s'han produït repunts mensuals de la mortalitat a les carreteres respecte a l'any passat en set mesos: febrer ( 4 més respecte a 2016), abril (+5), maig (+2), juny (+23), setembre (+12), octubre (+31) i novembre (+5). Per contra, hi ha hagut descensos al gener (-16), març (-10), juliol (-2) i agost (-27).