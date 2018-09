En esclerosi múltiple (EM) es està cada vegada més a prop d'identificar els biomarcadors que permetin predir l'evolució de la malaltia en cada pacient i així arribar a una medicina personalitzada , segons ha subratllat el doctor Rafael Arroyo González , cap del departament de Neurologia de l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid i Ruber Juan Bravo , amb motiu de la celebració aquest dilluns del dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple .

En declaracions a Servimedia , el doctor Arroyo va explicar que a els últims 20 anys s'han produït grans avenços sobre l'esclerosi múltiple . "Avui dia tenim més coneixements de la malaltia segons els símptomes del pacient i dels resultats de la ressonància magnètica, així com de les anàlisis de sang i del líquid cefaloraquidi que envolta el cervell i la medul·la espinal. Amb tot això estem aconseguint diagnòstics més individualitzats ", ha indicat.

la EM és una malaltia crònica per a la qual actualment no existeix cura . S'estima que afecta uns 2,3 milions de persones a tot el món ja prop de 47.000 a Espanya . Aquesta patologia es produeix per una alteració del sistema immune que ataca les estructures d'aïllament i suport que envolten les neurones del cervell , l a medul·la espinal i el nervi òptic , provocant inflamació i les consegüents lesions.

Pel que fa al tractament, aquest especialista ha avançat que l'any que es donaran a conèixer nous fàrmacs que controlaran millor l'esclerosi múltiple . "Aquests nous tractaments aconsegueixen alterar la immunitat del pacient d'una forma diferent a com es feia abans. En 2018 tindrem nous anticossos monoclonals i un d'ells serà el primer que s'aprovi a Europa dirigit a formes primàries progressives de la EM < / b> i això és una fita històrica, ja que els actuals medicaments es destinaven a la malaltia en brots ".

Referent a això, el cap del departament de Neurologia de Quirónsalud Madrid afegir que "no hem d'oblidar que Espanya segueix al capdavant en investigació clínica de noves teràpies".

Les lesions neurològiques que provoca aquesta patologia comporten una àmplia simptomatologia < / b>, com debilitat muscular, cansament i problemes de visió que poden conduir a una discapacitat progressiva.

Per això, l'especialista va afirmar que " cada vegada tenim més clara la importància d'un diagnòstic correcte i hora per administrar als pacients una teràpia precoç, ja qu i segons avança l'EM es redueix l'èxit dels tractaments. A més, avui en dia tenim més coneixements de la rehabilitació neurològica per a aquests malalts ".

La majoria dels afectats experimenten el seu primer símptoma entre els 20 i els 40 anys d'edat < / b>, sent aquesta malaltia la principal causa de discapacitat no traumàtica en adults joves.