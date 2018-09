L'exvicepresident cessat de la Generalitat i candidat d'ERC a les eleccions del 21-D , Oriol Junqueras, llança públicament un dard enverinat a qui va ser el seu cap, Carles Puigdemont, fugit ara en Brussel·les. En una entrevista telefònica a RAC-1 des de la presó d'Estremera (Madrid), el candidat republicà assegura que "estic aquí perquè no m'amago mai del que faig i perquè sóc conseqüent amb els meus actes, decisions, pensaments, sentiments i voluntat ". Insisteix que va anar a la presó és un acte de coherència ja que "hem demostrat que donem la cara".

Junqueras aposta per un govern d'unitat després de l'21-D , per a " construir el futur sempre amb els màxims consensos i la màxima unitat possibles, sempre oferint la mà a tothom". Assegura que ha fet totes les gestions possibles per votar, atès que no li han suspès aquest dret, encara que estigui en presó preventiva. De la mateixa manera que si el Parlament ho vol, el 131 president de la Generalitat, espera que no hi hagi cap impediment per assistir a la sessió d'investidura. "Espero votar i espero guanyar. Em sembla que tenim tot el dret del món a guanyar i crec que és bo que ho fem".

Sobre si ha escarmentat per estar en presó, reconeix que "al contrari. Els meus pensaments i sentiments sortiran enfortits. Contribueix a reforçar l'ànima, et fa més fort i més convençut".

En la seva primera entrevista després ingressar a la presó, el candidat republicà ha explicant com és la seva vida a la presó. " Estic bé, llegeixo, escric, faig esport i faig moltes coses que fins ara no havia pogut fer molt".