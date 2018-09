El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata prendrà declaració aquest dilluns als expresidents autonòmics del Partit Popular Ignacio González i Eduardo Zaplana, dins de la investigació de la segona peça separada del 'cas Gürtel'. Tots dos van com a testimonis per respondre sobre els presumptes pagaments en `b 'que haurien efectuat empresaris de la construcció el PP a canvi de la concessió d'obres públiques.

El magistrat els cita després d'analitzar un seguit de converses intervingudes per la Guàrdia Civil que formen part del sumari del 'cas Lezo', que investiga el jutge Manuel García Castelló. González està citat a les 11.00 hores, ia les 13.30 és Zaplana el que està cridat a comparèixer.

A més dels dos expresidents, estan citats a declarar també l'empresari Javier López Madrid, l'exdirector general del Canal d'Isabel II Ildefons de Miguel i el fundador d'Intereconomía Julio Ariza.

de la Mata ha citat com a imputat el president de Degremont Ibèrica, filial de l'empresa energètica francesa Suez, José del Castillo, per esbrinar si " pogués ser coneixedor de la pràctica verificada en la mercantil d'abonar comissions per adjudicacions d'obres, així com en matèria de pagaments al Partit Popular ".

El jutge explica en el seu acte que pretén verificar si han tingut lloc les lliuraments anotades en els anomenats `papers de Bárcenas' o` comptabilitat B 'del Partit Popular aparentment efectuada per' Gre. (Rafael P) ', `R. Palenc', `Rafa Palencia' i` Rafael Palencia' en els exercicis 1998, 2000, 2007 i 2008.

Rafael Palència és l'antecessor de Del Castillo a la Presidència de Degremont. La seva intenció és veure si aquestes suposades entregues de diners estan vinculades a l'adjudicació de contractes públics a Degremont. També estan citats Jesús Tavallo i Jaime Montaner, director financer i conseller de Degremont, respectivament.

La Unitat Central Operativa (UCO) va ser l'encarregada de realitzar les punxades telefòniques a González i Zaplana per ordre judicial dins de la investigació de la trama corrupta al voltant del Canal d'Isabel II. En aquestes converses tots dos parlen de les suposades comissions al partit.

Més tard el director general del Canal d'Isabel II, Ildefons de Miguel, li va lliurar una cinta al periodista Julio Ariza sobre irregularitats en l'empresa d'aigües, amb la qual suposadament va intentar fer xantatge al president del PP, Mariano Rajoy, perquè s'encarregués Bárcenas pagar al director d'Intereconomía per evitar la seva difusió.