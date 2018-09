Agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional han detingut aquest dilluns a Majadahonda (Madrid) a un jove de 19 anys per la seva presumpta integració en l'organització terrorista Daesh. Segons el Ministeri de l'Interior, el detingut es trobava en un estat molt avançat de radicalització i havia manifestat obertament en els seus perfils en xarxes socials la seva decisió de convertir-se en màrtir i ser un "instrument" de guerra del terrorisme gihadista.

p> El detingut, d'origen marroquí i nacionalitzat espanyol, va iniciar el seu procés de radicalització als 16 anys i "havia experimentat un perillós agreujament del seu comportament en els últims mesos, el que va posar sobre alerta a la Policia Nacional per procedir a la seva detenció ", indica Interior.

Era molt actiu a Internet i emprava diversos perfils en diferents xarxes socials per transmetre i rebre propaganda de Daesh, procurant-a través d'Internet una quantiosa quantitat de material audiovisual i documental dirigit a ensinistrar-se ja consolidar el seu compromís per complir amb les missions de la jihad digital 'i la' jihad violenta 'en el marc de la jihad global'.

a més, s'havia eri git com a nucli actiu de Daesh en gestionar canals virtuals de difusió i realitzar nombroses publicacions amb simbologia de l'organització. D'acord al seu perfil de fanàtic, realitzava paral·lelismes i jocs de paraula entre la seva persona i els noms de coneguts terroristes com el anomenat 'Yihadista John' (terrorista britànic d'origen kuwaitià que als 15 anys es va convertir en un famós botxí de Daesh a Síria pels seus vídeos d'execucions) o Abu Bakr al-Baghdadi i Abu Mohammad al-Adnani, primer i segon líder a nivell mundial de l'organització terrorista.

tot i que recentment havia incorporat importants mesures de seguretat en les seves comunicacions, així com altres per evitar la seva monitorització, el control a què va ser sotmès per la Policia Nacional ha permès reunir elements de prova suficients per destacar el seu compromís i integració en Daesh.

Segons la Direcció General de la Policia, "aquesta nova operació policial implica la neutralització d'una amenaça latent, ja que la seva adhesió i identificació amb els valors i postulats de Daesh li posaven en posició de seguir els vaig donar ctados de l'organització per cometre atemptats en els països de residència dels terroristes ".

L'operació, que continua oberta, s'ha desenvolupat sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció número 6 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.

Des del 26 de juny del 2015, data en la qual el Ministeri de l'Interior va elevar a 4 el Nivell d'Alerta Antiterrorista (NAA), les Forces i Cossos de Seguretat han detingut 218 terroristes jihadistes en operacions realitzades a Espanya ia l'exterior ia un total de 263 des de principis de 2015.