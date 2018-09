Carles Puigdemont: El cap visible de l'Procés ha estat qui més ha modificat el seu discurs des de l'1-O fins ara. Inicialment, el seu al·legat versava sobre independència i els "mals" que des de Madrid li provocaven a Catalunya; però en l'actualitat les seves aparicions vénen centrades en les conseqüències de la presumpta declaració d'independència. Des Bèlgica, la seva pre-campanya s'ha dirigit cap a l'alliberament dels exconsellers empresonats, la seva suposada detenció quant trepitgi sòl espanyol ia criticar durament les institucions existents, com les pròpies de la UE. "El seu to s'ha mantingut directe i potent, afavorit per l'entorn pràcticament alegal en què es troba. No ha donat resposta a les moltes preguntes que els mateixos catalans es porten fent sobre el nou camí que està prenent el Procés, però no sembla que això li importi ni a ell ni als seus incondicionals "afirma Miguel Ángel Rodríguez Caveda, COO de 3AWW.

Oriol Junqueras: Promotor de la independència des de molt abans que el mateix Puigdemont aparegués en l'escena nacional, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya ha portat per bandera la seva fidelitat a una Catalunya independent fins i tot des de la presó. Des Estremera, on es troba pres des del 2 de novembre, va assegurar que es mantindria "en peu i fins a la victòria", encara que en les últimes setmanes ha donat un pas més enllà al seu discurs, amb l'esperança de poder fer campanya electoral i presentar-se a les eleccions: l'ex vicepresident de la Generalitat redacta cartes dirigides a diaris internacionals i respon la correspondència de simpatitzants i 'fanàtics' que li arriba a Estremera. A més, aparentment motivat per Carles Puigdemont, que va animar els exconsellers empresonats des de Bèlgica a "perseverar" en la seva integritat, Junqueras va anunciar acatar el 155 per "imperatiu legal".

Des de la presó, Junqueras està tractant de mostrar una versió de si mateix molt més humana de la que ens tenia acostumats, mantenint-se fidel als seus seguidors i fent-proper per aquesta part del poble català que anhela la independència, però buscant menor conflicte. Segons Miguel Ángel Rodríguez Caveda, "el vicepresident cessat està tractant d'apaivagar la imatge que venia donant de si mateix, redirigint el seu discurs de manera que continua agradant a uns, mentre calma la tensió davant els altres".

Inés Acostades i Miquel Iceta: Formar part de l'oposició mai va resultar tan difícil com ho està sent per als líders de Ciutadans a Catalunya i Partit Socialista de Catalunya, tot i els vaticinis de les enquestes que situen, a tots dos, en una posició teòricament còmoda davant els seus adversaris independentistes. Tant Inés Acostades com Miquel Iceta es van mostrar, inicialment, units en el seu discurs davant l'independentisme (cap apostava per aquesta via), una postura que semblava que s'anava a mantenir de cara a les futures eleccions donant lloc a possibles coalicions, però que avui dia sembla molt llunyana.

Malgrat aquest acostament inicial davant de la bretxa independentista, Iceta va anar modificant el seu discurs des del moment en què la voràgine electoral es va iniciar. Sí esgrimir, a principis del mes d'octubre, que s'havia de "arreglar" la situació "dialogant, negociant i pactant", afirmació a la qual s'ha anat sumant, amb el pas dels dies, un discurs més proper a l'independentisme que cap la unitat d'Espanya. De fet, les seves declaracions, ara per ara, sostenen certs aires populars i tints propers a una possible independència (dels catalans cap a les institucions espanyoles), mostrant a un discurs dubitatiu i canviant segons avança la pre campanya electoral. < / p>

Acostades, per la seva banda, ha estat dins dels actors principals, qui s'ha mostrat, amb el president del Govern, Mariano Rajoy, més fidel a la seva postura respecte al Procés. Mentre que altres protagonistes com Puigdemont, Junqueras o Iceta, han desviat el seu discurs de l'independentisme cap a una pre campanya populista d'atracció de vots, la líder de Ciutadans no ha cessat en el seu al·legat per mantenir Catalunya i als catalans dins d'Espanya, a més de en encoratjar dels "mals" que el Procés pot comportar per a aquesta comunitat autònoma.

Mariano Rajoy: l'altre "combatent" en aquest conflicte, el president del Govern, ha mostrat una actitud ferma però no molt participativa davant el procés electoral. Fidel a conservar la cautela davant els problemes, Rajoy Brey s'ha mantingut protegit sota el paraigua de la llei i la Constitució, oferint declaracions molt a posteriori o deixant a altres parlar en el seu lloc en moments importants. Segons afirma Miguel Ángel Rodríguez Caveda, "aquest és el cas de la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, que, dins de l'executiu, està sent la veu que més està despuntant, oferint declaracions amb un to que destaca per la seva duresa i la seva fermesa. Rajoy només parla quan creu que és imprescindible. Hi ha qui diu que és poc, però com a estratègia no li ha anat malament de moment ".