Adolfo Suárez Illana, fill de l'expresident del Govern Adolfo Suárez, ha afirmat avui que el seu pare "no va ser un president democràtic en els seus principis", ja que "li van nomenar a dit i molt orgullós havia d'estar" d'això i de no permetre "violar" ni una sola llei.

Així es va pronunciar en un acte organitzat pel Partit Popular al Saló del Tinell per recordar el pacte segellat entre PSC, ERC i Iniciativa per Catalunya que "va gestar la exclusió "de la formació popular de la vida política catalana i per posar en valor que en aquest moment Catalunya necessita" concòrdia ".

" el meu pare no era un president democràtic; al meu pare li van nomenar a dit i molt orgullós havia d'estar, no té per què amagar-ho. va ser un president no democràtic en els seus principis ", ha expressat Sánchez Illana durant la seva intervenció.

a més, ha recordat que" tenint tota una bateria de lleis franquistes ", Suárez "ni tan sols es va permetre violar una sola en aquest camí" qu i va suposar la transició a la democràcia. "I arribem a la democràcia sense trencar ni una sola llei", ha fet.

Va ??explicar que el seu pare va actuar d'aquesta manera perquè "va jurar aquelles lleis", era un home "de profundes conviccions religioses" que pensava que "ni tan sols una llei franquista havia de ser trencada", sinó que "havien de ser utilitzades per a ser canviades i és el que es va fer".

va considerar, així mateix, que "tots els espanyols de bé" portem "en l'ànima "el llegat de l'expresident Suárez, una de les persones que va possibilitar que la concòrdia fos possible en la Transició.

Tot això el va portar a dir que" és legítim somiar "a Espanya, encara que ha criticat que en Catalunya "alguns somiadors, que amb tot el dret del món han somiat, en comptes d'intentar compartir el seu somni ens ho han intentat imposar".

Finalment, ha advertit que "el pitjor" que pot fer un polític és "trencar l'acord, el consens, la llei i la convivència". Els líders polítics, va insistir, han de ser capaços "d'imaginar un futur millor pel qual val la pena lluitar".