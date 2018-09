El Constitucional considera que, en reduir a 35 hores setmanals la jornada laboral per als funcionaris públics autonòmics, ia 18 les hores lectives setmanals per al personal docent d'aquesta Comunitat Autònoma, el decret recorregut vulnera les normes dictades per l'Estat en el exercici de la seva competència per regular el règim jurídic de les administracions públiques.

la sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Santiago Martínez Vares, compta amb el vot particular del jutge Fernando Valdés Dal -re. El Tribunal resol, en primer lloc, si l'establiment de la jornada laboral ordinària de 35 hores setmanals per als funcionaris d'Andalusia vulnera el que estableixen els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017.

La citada Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, explica la sentència, va ser aprovada pel Govern en exercici de la seva competència exclusiva per dictar la legislació laboral i per establir les bases tant del règim jurídic de les administracions públiques com del règim estatutari dels seus funcionaris.

"INCOMPATIBLE" AMB lA LLEI ESTATAL

la norma determina que la jornada de treball dels funcionaris públics, inclosos els autonòmics, "no pot ser inferior a trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de mitjana en el còmput anual ".

en conseqüència, l'establiment per la llei recorreguda d'una jornada de trenta-cinc hores setmanals de mitjana a l'any" resulta incompatible "amb la llei estatal, que la fixa en un mínim de trenta-set hores i mitja setmanals.

El mateix passa amb les hores lectives setmanals del personal docent d'Andalusia, que el decret-llei impugnat fixa en 18 hores, a excepció del professorat d'educació infantil i primària. En aquest cas, la regulació autonòmica també és considerada pel Ple incompatible amb l'estatal, ja que, segons aquesta (art. 3 del Reial decret llei 4/2012), "la part lectiva de la jornada setmanal del personal docent que imparteix les ensenyaments regulats en la Llei Orgànica 2/2006, d'educació, en centres públics i privats sostinguts amb fons públics serà, com a mínim de 25 hores en educació infantil i primària i de 20 hores en les restants ensenyaments ".

Com a conseqüència de tot això, la sentència declara que llei recorreguda envaeix la competència de l'Estat per establir les bases del règim jurídic de les administracions públiques i per a regular les condicions d'obtenció de títols acadèmics (art. 149.1.18 i 30 CE).

VOT PARTICULAR

Finalment, el Tribunal explica que, un cop declarada la inconstitucionalitat del decret recorregut per raons competencials, no cal pronunciar-se sobre l'eventual vulneració , tambié n denunciada pel recurrent, de l'article 86 de la Constitució i de l'article 110 de l'Estatut d'Autonomia andalús, que estableixen els límits de l'aprovació de normes per decret llei.

En el seu vot particular, el magistrat Valdés dal-Ré es remet als arguments amb què va expressar la seva discrepància respecte de les sentències 99/2016 i 158/2016. Llavors va considerar que el Tribunal havia d'haver declarat inconstitucionals la disposició addicional 71 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, i l'article 3 del Reial decret llei 14/2012, que el Constitucional entén vulnerats per la norma foral recorreguda .

Aquests preceptes estableixen, respectivament, la durada setmanal de la jornada laboral dels funcionaris de les administracions públiques en 37 hores i mitja i, en 18, la del personal docent de les escoles públiques i concertades. < / p>