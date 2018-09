El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, espera que les eleccions del proper dia 21 a Catalunya permetin un "entesa entre progressistes que potser no opinen el mateix sobre la independència".

En una entrevista a RAC1, s'ha mostrat convençut que Catalunya a Comú-Podem, la candidatura encapçalada per Xavier Domènech, tindrà un paper "determinant" per liderar una estratègia "que defensi els drets nacionals a Catalunya en uns termes més eficaços dels que hem vist fins ara ".

Va ??deixar clar que els possibles pactes els decidiran els inscrits en aquesta formació, però la seva aposta és per" espais d'entesa entre otogresistas que potser no opinen el mateix sobre la independència ", però que poden "facilitar camins de negociació" que acabin permitiend als catalans decidir el seu futur. "Això de vegades porta més temps i és més complex del que alguns van pensar", ha apuntat.

Preguntat expressament per la possibilitat d'un acord entre Catalunya En comú-Podem, PSC i ERC, va respondre que "podria ser desitjable "si a més donés peu a un acord per" canviar de govern a Espanya ". No obstant això, va deixar clar que es fa càrrec de les "enormes dificultats" que comportaria aconseguir-pels "vetos plegats" i l'actual "enverinament" de la situació.

Va ??defensar, però, que Catalunya necessita " estar en una pantalla diferent "ia Espanya és" ineludible i urgent "treure el PP del Govern per revertir una" involució democràtica "que té ja conseqüències" gravíssimes ".

" EXPRESSIONS FEIXISTES "< / b>

Esglésies considera que una victòria de Ciutadans a les eleccions de la setmana que seria "un drama per a Catalunya" perquè els seus plantejaments són "d'extrema dreta", i ha apuntat que aquesta possibilitat demostra un procés " enormement perillós de dretanització de la societat "cap a posicions que fa un temps" eren enteses com indecents o poc raonables ".

Segons la seva opinió, l'estratègia dels independentistes ha contribuït a enfortir el" bloc monàrquic "que després del discurs del Rei es va alinear en la defensa de l'ap licació de l'article 155 de la Constitució, visibilitzant un "moviment reaccionari de nacionalisme espanyol dins del qual hi ha expressions feixistes".

Aquesta involució probablement no s'hauria produït, va explicar, si s'hagués facilitat una aproximació entre les formacions que a Catalunya ia la resta d'Espanya defensen el dret a decidir "encara que vulguem decidir coses diferents" i sabent que aquest objectiu només es pot aconseguir si en paral·lel es dóna un "procés de democratització a Espanya".

Ha retret en aquest sentit als independentistes que hagin presentat a Espanya com una mena de "caricatura" en què a tothom li agraden els toros i escolta a Manolo Escobar ia Rocío Jurado. "Amb tots els meus respectes", ha apuntat, Espanya no és només aquest tipus d'escenes, i en política "ser naïf és un crim".

Va ??acusar als independentistes d'haver presentat a Espanya com "fachilandia", ignorant els discursos d'una esquerra espanyola que ha dit coses amb les que abans ningú s'atrevia, i va retreure al PDECat que votés al costat del PP per evitar la moció de censura al president del Govern, Mariano Rajoy, o perquè Domènech no va ser president del Congrés. En aquell moment al que era portaveu del PDECat, Francesc Homs, li va poder "l'instint de classe", va assegurar, i va votar amb els qui "li anaven a ficar a la presó".