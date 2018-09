L'ecosistema emprenedor espanyol es troba fortament influït pel panorama polític, però, des d'un punt de vista microeconòmic, ¿es fiarien realment els emprenedors espanyols dels polítics del nostre país si haguessin de començar des de zero un negoci amb ells? Spaces, ha estudiat la popularitat dels polítics entre la comunitat empresarial espanyola a l'hora d'emprendre un negoci. Albert Rivera ha resultat ser el polític preferit pels espanyols, ja que un 34% dels enquestats li triarien com a company per muntar el seu negoci.

El segon candidat més votat ha estat Pablo Iglesias, amb un 22% de vots, seguit de Pedro Sánchez (18%). En els últims llocs es trobarien Mariano Rajoy (15%) i Susana Díaz (11%).

L'estudi de Spaces, realitzat entre una mostra de més de 1.000 espanyols majors de 18 anys, també revela que la millora més desitjada per l'ecosistema emprenedor espanyol és la d'aconseguir ajudes per a l'emprenedoria, concretament el 42 , 6% dels enquestats demanaria als nostres polítics més ajudes per als seus nous negocis. En segon lloc sol·licitarien un augment del salari mínim interprofessional (29%), seguit del foment de polítiques de treball flexible (21,2%) i de majors ajudes a la contractació entre col·lectius minoritaris (7,2%).

L'emprenedoria és una sortida que cada vegada més professionals espanyols es plantegen doncs, segons dades obtingudes per Spaces, 4 de cada 5 espanyols ja ha pensat alguna vegada en crear el seu propi negoci. No obstant això, el 40,7% no s'ha decidit emprendre perquè li sembla massa complicat. Seguint una política de treball flexible, i per tal de potenciar la productivitat laboral dels professionals i emprenedors espanyols, Spaces ofereix a Madrid i Barcelona àrees de treball dinàmiques, amb bany propi en què introdueix una cultura centrada en la creació d'una comunitat de persones amb interessos comuns i amb esperit emprenedor.