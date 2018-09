La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones de nacionalitat romanesa al Polígon Industrial de Marconi, a Villaverde (Madrid), en el transcurs de l'operació 'Balaur', portada a terme conjuntament amb la Policia Nacional de Romania.

En l'operació han estat detingudes 11 persones -set a Espanya i quatre a Romania-, s'han realitzat 13 registres domiciliaris -vuit a Romania i cinc en Madrid- i han estat alliberades nou dones de nacionalitat romanesa que estaven sent explotades als carrers del polígon.

Segons ha informat aquest divendres la Guàrdia Civil, la investigació es va iniciar al setembre de l'any passat, després de la denúncia d'una víctima que va informar la Guàrdia Civil de la situació d'esclavitud que estava vivint en exercir la prostitució forçada per la seva proxeneta. Mesos abans, aquest ciutadà de nacionalitat romanesa l'havia captat en el seu país mitjançant el mètode anomenat 'Loverboy' (enamorament i promesa d'una vida millor a Espanya, ocultant-li el veritable motiu de la captació: l'explotació sexual lluny de la seva llar).

Des de l'inici de la investigació i amb la cooperació de la Policia de Romania, Eurojust i Europol, es va poder determinar que el cas investigat no era aïllat i que existien nombroses víctimes captades per la mateixa organització.

Quan les dones es trobaven ja a Espanya eren forçades a exercir la prostitució en condicions molt precàries, amb jornades de treball de més de 14 hores, vestint únicament amb roba interior en ple hivern i amb l'únic calor de les fogueres que encenien al carrer per suportar les baixes temperatures, amb llenya que els facilitaven els controladors de l'organització.

El líder de la xarxa, considerat com el successor del conegut tractant de per nes 'Cap de Porc', igualment de nacionalitat romanesa, cobrava a través dels 'loverboys' una taxa per exercir la prostitució a la seva zona. El benefici obtingut pels serveis sexuals que realitzaven les víctimes ho introduïen en els circuits legals aprofitant negocis de compravenda de vehicles d'alta gamma, dificultant d'aquesta manera el rastre dels diners procedents d'aquestes activitats il·lícites.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Segons la Direcció General de la Guàrdia Civil, la cooperació internacional ha estat fonamental per a la total desarticulació de l'organització. Va ser necessari crear un Equip Conjunt d'Investigació entre les autoritats judicials competents a Espanya (Jutjat d'Instrucció número 34 i Fiscalia Provincial de Madrid) i Romania, amb participació i suport d'Eurojust, en què la Guàrdia Civil i la Policia de Romania han investigat judicialment a l'estructura criminal assentada en els dos països. Igualment, es va comptar amb la col·laboració de l'Europol, que durant la investigació va donar suport a l'equip investigador hispà-romanès i va aportar intel·ligència policial.

Durant tota la investigació s'han realitzat a més intercanvis de forces policials entre els dos països per prestar assessorament mutu en el delicat tracte amb les víctimes.

A la fase final de l'operació, realitzada simultàniament a Romania i Espanya, agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Romanesa van estar presents en tots dos països, detenint a tots els graons partícips en l'explotació de les dones (captació o reclutament, cèl·lula encarregada del transport i responsables de l'explotació de les dones i del blanqueig dels beneficis obtinguts per l'explotació sexual).

En l'operació, que encara no es dóna per finalitzada, s'ha intervingut nombrosa documentació i anotacions relacionades amb l'explotació sexual de les dones, diners en efectiu, 12 veu hículos d'alta gamma que l'organització tenia en el seu poder i que havia adquirit recentment per al negoci de compravenda de vehicles, etc..

L'operació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 34 de plaça de Castilla (Madrid) , ha estat portada a terme pel Grup de Tràfic d'Éssers Humans de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, comptant amb la col·laboració de la Comandància de Madrid, Servei Aeri, UTPJ, Policia Nacional de Romania, Europol, Eurojust , Ambaixada d'Espanya a Romania, Agregadoria d'Interior de Romania a Espanya i l'ONG APRAMP.