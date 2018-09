A menys d'una setmana perquè se celebrin les eleccions a Catalunya, diversos mitjans de comunicació publiquen aquest divendres sondejos d'intenció de vot davant el que podria passar el proper dijous 21-D. És l'últim dia per poder fer-ho. Totes les enquestes coincideixen a l'hora d'assenyalar que cap partit aconseguiria la majoria absoluta (establerta en 68 diputats), de manera que tots haurien de pactar per poder governar a la comunitat.

L'enquesta realitzada per GAD3 per a 'ABC' atorga la victòria electoral a Ciutadans (amb el 23,2% dels vots). La formació liderada per Inés Acostades aconseguiria entre 31 i 32 diputats. ERC quedaria en segona posició amb entre 29 i 31.

El sondeig que ha realitzat Sigma Dos per a 'El Mundo' també apunta a una victòria en vots d'Inés Acostades (22,8%) , però no en escons. Es quedaria un per sota de la formació independentista que lidera Oriol Junqueras que, gràcies a la Llei electoral, aconseguiria 34 diputats al Parlament amb el 22,5% dels vots.

El diari 'la Razón', en canvi, assenyala en la seva enquesta de NC Report que la victòria seria per a ERC, amb 34 diputats i el 22,4% del que vots, enfront d'unes Inés Acostades que aconseguiria 3 escons menys, 31, amb el 21,8% dels suports.

ALIANCES POST-ELECTORALS

El sondeig del diari ' el Mundo 'considera que la CUP tornarà a ser determinant, tot i que únicament aconseguiria el suport d'un 6,4% dels electors catalans. La formació antisistema tornaria a tenir la clau de la continuïtat del procés separatista doncs, sense els seus entre set i nou diputats, ERC i Junts per Catalunya no conqueririen de cap manera la majoria absoluta. El bloc constitucionalista no sumaria els vots necessaris.

L'enquesta de 'La Razón' apunta que l'independentisme perdria la majoria absoluta i que el bloc constitucionalista guanyaria en vots, però no en escons. Els 9 diputats dels Comuns serien decisius.

'ABC' situa el bloc constitucionalista a cinc diputats de la majoria absoluta (63 escons enfront dels 52 que van obtenir a les eleccions catalanes de 2015) .