Les eleccions del 21 de desembre s'apropen i tots els partits apuren per convèncer els indecisos que encara no s'han decantat per cap de la sopciones per governar Catalunya. Esquerra Republicana ha sorprès a tots en decidir el lloc del tancament de campanya, ni més ni menys que la presó d'Estremera, a Madrid, en la qual està pres el seu líder i candidat Oriol Junqueras .

Com a mostra de suport i solidaritat amb tots els detinguts pel 'Procés', la formació republicana ha escollit aquest lloc per demanar als seus votants un últim esforç en aquestes eleccions. A més, hi haurà un altre tancament que serà a la localitat barcelonina de Sant Vicenç dels Horts, ciutat en la qual resideix i de la qual era alcalde l'exvicepresident.

Oriol Junqueras va entrar a la presó madrilenya el passat mes de novembre juntament amb quatre dels exconsellers cessats. La jutge Lamela va dictar que el candidat d'ERC havia de seguir a la presó amb l'exconseller d'economia, Joaquin Forn, i els líders de ANC i Òmnium Cultural en existir risc de fuga i destrucció de proves.

Sobre la decisió de tancar la campanya a Estremera s'ha pronunciat el líder del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol, que assegura que li és igual el que facin els republicans: "Nosaltres vam tancar la campanya a Barcelona amb el president del Govern i Esquerra com si la vol tancar al parc d'atraccions o si es van a la lluna. M'és totalment indiferent ".