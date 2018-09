L'onada de fred i el conseqüent increment de les malalties associades a aquesta temporada estan saturant les urgències dels hospitals de la pràctica totalitat del país, com a conseqüència dels problemes estructurals i el dèficit de plantilla del nostre Sistema Nacional de Salut ( SNS).

Tal com ha pogut constatar la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, la situació de saturació és pràcticament generalitzada: urgències saturades, sobrecàrrega de treball , llits i familiars en passadissos, urgències pediàtriques abarrotades els caps de setmana són les situacions més habituals, que es donen en funció de cada àmbit.

a Madrid s'han succeït diversos dies de saturació als hospitals de la Pau, Gregorio Marañón i Ramón y Cajal, el que ha motivat a les autoritats sanitàries a anunciar increments de plantilla puntuals.

Aquesta situació també es dóna a Catalunya, en centres com Can Ruti, Vall d'Hebron i Hospital de Lleida. A Can Ruti, es dóna la circumstància que no es pot absorbir el nombre de visites al dia, tot i tenir llits disponibles. Els boxes estan doblats i hi ha pacients als passadissos.

Situacions similars es viuen a Múrcia (l'Arrixaca i Morales Meseguer), Saragossa (Miguel Servet i Royo, aquest últim amb pacients pendents d'ingrés i una planta tancada), Comunitat Valenciana (Hospital de Sagunt i Clínic de València amb llits als passadissos i familiars asseguts a les escales d'accessos) o la Rioja (Hospital San Pedro).

També es viuen situacions de col·lapse a Galícia (Montecelo, Pontevedra, l'hospital de Cunqueiro de Vigo, Complexo Hospitalari Universitari de la Corunya), Andalusia (Verge Macarena, Mare de Déu del Rocío i Carlos Hi hagi) i Canàries (Doctor Negrín). En altres àmbits, com Extremadura es produeixen situacions de sobrecàrrega de treball per deficiències de personal (Càceres i Còria).

OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA

Es dóna la circumstància que el sector sanitari ha perdut 51.023 llocs de treball des de l'estiu, concretament al llarg de setembre, octubre i novembre, coincidint amb l'inici de la campanya de la grip, la baixada de temperatures a tot Espanya i increment de la pressió assistencial . CSIF reclama l'aprovació urgent de les ofertes d'ocupació públiques pendents en el conjunt del territori.

CSIF adverteix que aquestes xifres tornen a reflecteixen a més l'abús de la contractació d'interins i la precarietat en l'ocupació de les nostres administracions públiques. A més, el sindicat lamenta la falta de previsió, atès que aquestes situacions es repeteixen cada any, sense que les autoritats sanitàries adoptin les mesures estructurals necessàries.

Per CSIF aquestes xifres d'interinitat no són raonables en àmbits fonamentals del nostre Estat del Benestar. A més, posen de manifest la necessitat de desenvolupar el pla d'estabilització en l'ocupació que es va signar el passat mes de març amb el Ministeri d'Hisenda.