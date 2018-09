El PSOE, Units Podem-A Comú Podem-A Marea i Compromís han registrat al Congrés dels Diputats sengles iniciatives parlamentàries per instar el Govern a posar en marxa campanyes de conscienciació perquè els ciutadans evitin llençar les tovalloletes humides pel inodor causa dels seus impactes mediambientals i de salut publica.

Els socialistes han presentat una proposició no de llei, que haurà de ser debatuda i votada a la Comissió de Sanitat i Serveis Socials de la cambra baixa, en la qual insta el Govern a que, en col·laboració amb les comunitats autònomes i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) , desenvolupi una campanya institucional destinada a alertar els ciutadans sobre les conseqüències del "ús inadequat" de les tovalloletes humides ".

la iniciativa, a la qual va tenir accés Servimedia, indica que aquesta campanya hauria de fer un especial èmfasi en recomenar l'ús ocasional de les tovalloletes humides i que no es llancin al vàter, sinó de llençar a les escombraries o en els contenidors de reciclatge per a paper.

A més, sol·licita a l'Executiu a que l'etiquetatge d'aquests productes adverteixi sempre "de manera destacada" que no s'han de llençar pel vàter "pel perill d'embús en canonades i depuradores" i que no inclogui missatges "que indueixin el consumidor a considerar aquests productes com sostenibles, biodegradables o similars al paper higiènic".

"l'ús de les tovalloletes humides per a usos higiènics (cures de nadons i d'adults), per desmaquillar, per netejar ulleres, neteja de la llar, etc., anomenades 'un sol ús', està generant un greu problema mediambiental a causa dels embussos provocats a les llars ia les conseqüències en les xarxes de sanejament de moltes ciutats espanyoles, que afecten fins i tot a les depuradores, així com al mar i als rius, amb el conseqüent perjudici econòmic i mediambiental que això origina, i fins i tot de salut pública ", expli quen els socialistes.

ETIQUETATGE

Per la seva banda, Enric Bataller, diputat de Compromís, també ha registrat una proposició no de llei, que s'estudiarà en la Comissió d'Agricultura, Medi Ambient i Alimentació, i que demana al Govern que faci i promogui campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana, en col·laboració amb les comunitats autònomes i els municipis, sobre "el bon ús de les xarxes de sanejament i les conseqüències del ús inadequat de tovalloletes humides i altres elements difícilment fragmentables o degradables ".

a més, sol·licita una legislació estatal que exigeixi als fabricants de tovalloletes que facin" proves de disgregació i degradabilitat "sobre el producte en el seu conjunt i no sobre les seves fibres per separat.

la iniciativa, recollida per Servimedia, reclama que s'adapti la normativa europea i espanyola perquè en l'etiquetatge de les tovalloletes d'un sol ús aparegui "expressament" la prohibició que no han de llançar-se a inodor i l'obligació que es tirin al contenidor oa una paperera.

En ambdues iniciatives s'explica que, segons la Associació Espanyola de Proveïments d'Aigües i Sanejament (AEAS) , llençar tovalloletes humides al vàter provoca pèrdues de 200 milions d'euros a l'any a Espanya, fet que suposa almenys cinc euros anuals per llar en la factura de l'aigua (desatrancos de canonades a part), i que aquesta xifra s'eleva a 1.000 milions a l' any a la UE.

També apunten que, "mentre que el paper higiènic es desintegra en l'aigua gairebé per complet (95%) en mitja hora, les tovalloletes humides es disgreguen només un 36% després de dos dies a l'aigua ".

Finalment, Juantxo López de Uralde, diputat de Units Podem-a Comú Podem-a Marea, ha presentat una pregunta parlamentària en què, després d'exposar arguments similars al PSOE i Compromís , interroga al Govern sobre si el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambi ens de fer campanyes de conscienciació ciutadana per evitar que les tovalloletes humides acabin al WC o fins i tot "la prohibició i venda d'aquests productes a Espanya".