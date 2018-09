En la trobada informativa organitzada a Barcelona per Nova Economia Fòrum, Domènech va dir que "Ciutadans és una falsa alternativa" perquè no suma en una "coalició Frankestein" entre Iceta, Albiol i Acostades. "L'únic punt d'acord real és la confrontació", va assegurar, i va insistir que "només sumen a la negació i en aquest país estem ja farts de negacions". "Hem de cercar sumes reals, no solucions que restin com a país", ha postil·lat.

"Pensar que la solució per a Catalunya passa per aquells que demanen més retallades en els drets socials i models laborals cada vegada més precaris "és un erro, segons el parer de Domènech, que va indicar que, a més, la seva formació governa" en les principals capitals i ells no tenen cap tipus d'experiència de govern ".

Així mateix, ha criticat a ciutadans per centrar molts dels seus atacs en el sistema educatiu català, "un dels grans valors d'aquest país". En aquest sentit, ha defensat que "l'agenda social" constitueix l'epicentre del seu projecte i ha remarcat que "el problema va començar quan l'esquerra catalana es va oblidar d'aquesta prioritat". Per això, va fer una crida a PSC i ERC perquè surtin "d'on són".

"Hem de sortir de la competició de blocs perquè els blocs ens bloquegen com a país i treballar en la formació de noves majories i nous governs que ens permetin avançar ", ha reclamat.

Domènech va explicar que el seu projecte passa per la" recuperació de les institucions catalanes "i de la seva dignitat, avançant" en autogovern "a través de, per exemple, d'una hisenda pròpia.

en qualsevol cas, el candidat de la formació estatge a Catalunya va apostar per un "govern de progrés, transversal, per produir la reconciliació" i va explicar que "la vocació primigènia és la construcció d' la reconciliació d'un poble que és plural ". "Per poder ser hem de ser un poble, no serem res si no som poble", ha reblat.

Pel que fa a la proposta de Miquel Iceta d'indultar als presos encausats per l'1-O si finalment fossin condemnats , ha criticat "la frivolitat" del PSOE per desacreditar la iniciativa del líder del PSC.

INTERCANVI EPISTOLAR

Domènech també va recordar que són els únics que han presentat un recurs d'anticonstitucionalitat contra l'aplicació del 155 i va reclamar a les altres formacions que es facin ressò de la resolució del Consell de Garanties Estatutàries, "que és un organisme de l'autogovern de Catalunya, que ha dit que no es pot aplicar el 155 per dissoldre Parlament de Catalunya ".

el candidat dels Comuns va anar més lluny i ha assenyalat que" es va aplicar el 155 perquè dos mandataris d'un mateix Estat no van ser capaços d'aixecar el telèfon "i tan sols van tenir un" intercanvi epistolar ".

el presentador de l'acte va ser el periodista i candidat Jaume Barberà, que va donar la "benvinguda a l'equidistància" de criticar el 'Procés' i defensar "una sortida digna per a la situació en què ens trobem" i, alhora "frenar la guerra oberta contra l'escola catalana i els mitjans de comunicació públics ". Barberà, que ha desenvolupat gran part de la seva activitat professional a TV3, va tornar a insistir que amb la seva candidatura vol que surtin de la presó "el vicepresident Junqueras i els consellers", i ha remarcat que utilitzava les paraules "vicepresident" i "consellers" perquè si "estigués a TV3 no ho podria dir d'aquesta manera".