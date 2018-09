La Guàrdia Civil ha detingut 16 persones en diferents províncies per l'ús il·legal de verins per a la caça, així com d'altres mitjans il·legals per atrapar animals, com ceps, gàbies trampa, xarxes o llaços .

Segons ha informat el Institut Armat , en l'anomenada 'operació Antitox', que s'ha desenvolupat durant 2017, s'ha saldat amb 269 actuacions en 24 províncies, en diferents espais naturals , terrenys cinegètics, explotacions ramader-agrícoles i establiments de venda de fitosanitaris.

En l'operació han participat unitats del Servei de Protecció de la Natura (Sepron) de la Guàrdia Civil i unitats canines especialitzades en la recerca de verins del Servei Cinològic .

s'ha procedit a la detenció i investigació d'un total de 16 persones, la confiscació de 214 mètodes prohibits de caça i el decomís de nombrosos productes tòxics, com aldicarb, carbofurano i estricnina.

ESPÈCIES proteg ANADES

També s'han localitzat 79 animals enverinats (entre ells espècies especialment protegides com l'àguila imperial, el voltor negre o el milà reial). A més, han estat interposades 34 denúncies en matèria de sanitat vegetal, per infraccions a la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat i legislació cinegètica.

La Guàrdia Civil va explicar que l'objectiu dels esquers enverinats sol ser principalment els depredadors de fauna cinegètica (guineus, llops o fagines), els depredadors de la cabana ramadera (principalment llop) i aquells animals que poden causar dany als cultius com el conill o el porc senglar.

Així mateix, històricament l'ús de verins ha tingut un especial impacte entre les aus rapinyaires afectant espècies com àguiles i voltors, que es troben especialment protegides pel seu delicat estat de conservació.