El secretari d'Estat de Pressupostos i Despeses, Alberto Nadal , ha afirmat aquest dijous que "no hi haurà el més mínim problema" amb les pensions dels espanyols.

després de la seva intervenció en un acte organitzat pel Consell General d'Economistes , Nadal va assegurar que les pensions "estan garantides per l'Estat", passi el que passi amb els pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2018.

"Hi haurà PGE en 2018 però fins i tot en el cas que no hi hagi, alguna cosa que no passarà, no hi haurà el més mínim problema amb les pensions de els espanyols ", ha assenyalat en aquest sentit.

en la mateixa línia, el secretari d'Estat també va declarar que tampoc" hi haurà cap problema perquè els pensionistes cobrin les seves pagues extra puntualment ". A més, va explicar que dels 20.000 milions que ingressen les administracions, aproximadament la meitat s'utilitzen en reduir el dèficit i 5.000 milions van a assegurar les pensions, quedant 5.000 milions per incrementar el conjunt de la resta de despeses.